（中央社台北30日電）中國社交軟體微信（Wechat）資安問題一直備受關注，近期更傳出已刪除的聊天記錄被執法人員提取做為證據。對此，微信29日澄清，被提取的記錄都是透過技術從手機設備本身儲存系統恢復的。



微信在官方公眾號發文表示，不留存任何用戶的聊天記錄，也不會將用戶的任何聊天內容用於大數據分析，聊天內容只儲存在用戶的手機、電腦等設備上。因此，傳言「微信會儲存用戶聊天內容」純屬誤解。



微信也表示，有一個技術領域叫「司法取證」，其中對手機的取證是很重要的研究方向，有大量公開的論文可以查閱。中國境內一些取證工具，也已經可以支持對幾十種即時通訊應用程式（App）取證。



微信公眾號「清風合肥」28日發文指出，今年3月安徽巢湖市紀委監委在辦理指定專案中，從談話對象處提取到一組被刪除的微信聊天記錄，調查人員根據此線索使談話對象心理鬆動，說明問題，讓調查工作有進展。



許多網民在轉載這則新聞的留言區紛紛表示：「（微信開發商）騰訊不是說不保存聊天記錄嗎？那從哪裡提取」、「被刪除還能恢復，震驚！」也有人質疑「這是微信的問題，還是手機的問題」。 （編輯：繆宗翰/周慧盈）1070430