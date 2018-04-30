（中央社台北30日電）樓高528公尺的北京第一高樓「中國尊」預計年底峻工。據報導，由於從中國尊頂樓可一覽無遺中共黨政重地中南海，因此大樓不但傳出遭整改，完工後，頂樓3層還將交予國安部門使用。



香港明報今天報導，仍在裝修中的中國尊設計靈感源於中國古代禮器「尊」，原名北京中信廣場，是大陸央企中信集團總部大樓，高528公尺，地上108層、地下7層，超過原本北京第一高樓、高度330公尺的國貿三期。



報導引述消息人士說，在能見度良好的條件下，從中國尊頂樓倒數3層內（第106、107及108層），可肉眼眺望西邊的中共中央及國務院所在地中南海；若以軍用高倍望遠鏡，中南海內眾人的日常活動將盡收眼底。



知情人士說，中國尊設計時未考慮到距離6公里之外的中南海。去年8月封頂後，官方檢查人員登上大樓時發現中國尊可遠眺中南海的致命漏洞。



中共建政後很長時間中，北京二環內屬於傳統皇城的城區，最高建築物仍是紫禁城內的大殿。



據指出，北京二環周邊不修建高樓，除了出於城市整體規劃必須和諧的考慮，還要確保二環內的中央機關、尤其是中南海不可被偷窺。



消息人士說，毗鄰二環、高度115公尺的北京四川大廈於1996年修建落成後，打破了這一禁忌。如今由於三環邊上的中國尊可眺望中南海，北京要再次「限高」。



中國尊位於北京商務中心區核心區，耗資約人民幣240億元，2013年7月29日正式動工，2016年8月18日建設高度超過國貿三期，成為北京第一高樓，2017年8月18日封頂，正式成為北京新地標。



中國尊預計10月全面竣工並交付使用。中信集團曾表示，中國尊將集甲級辦公樓、會議和商業等多種配套服務功能於一體，將吸引國際金融機構、國際500強企業進駐。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1070430