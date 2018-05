匯流新聞網記者洪雅筠/綜合報導

Instagram不斷發展平台的新功能,除了先前推出資料存取功能外,近日有推特的使用者發現Instagram正在測試多樣新功能,包括了靜音(Mute Post)、慢動作攝影(SLOW-MO),以及日曆檢視模式(Calendar view)。

在Instagram上追蹤用戶是一件相當平常的事情,但有時碰到朋友傳了好幾張圖片大洗版或是不斷地看到不喜歡的內容時,卻只能夠默默忍受,而Instagram的「靜音模式」(Mute Post)將能讓用戶在不退追蹤的情況下,不再看到特定好友的貼文。

NEW: Instagram is finally working on a mute button for profiles!

h/t @wongmjane pic.twitter.com/TLB4ON3AQ6

— Matt Navarra (@MattNavarra) April 27, 2018

Instagram繼上次在限時動態的濾鏡特效中,新增人像模式、好友標註貼紙後,此次又增加了「慢動作攝影」(SLOW-MO)。據外媒報導,這項功能相當受到Vlogger們歡迎,而這將讓他們不用再依賴手機內建的慢動作功能,或是手機本身沒有該項功能的人所使用。

NEW Instagram is testing a ‘Slow-Mo’ feature for Stories

h/t @wongmjane pic.twitter.com/Pmr6RyETbt

— Matt Navarra (@MattNavarra) April 27, 2018

此外,Instagram還增加了舊照片月曆檢視功能,用戶能利用此功能檢視自己在哪些日子發了什麼貼文,這相較於先前需要慢慢滑動才能觀看到以前的貼文,來得更加有效率及有條理。過去,Instagram曾擁有「照片地圖功能」,其也讓使用者不用靠著手指滑動來找尋以前拍攝過的照片,但因後來使用該功能的用戶數不多,Instagram便將其取消。

NEW? Instagram Stories Archive – Calendar view

h/t @wongmjane pic.twitter.com/D8AoD7UWhJ

— Matt Navarra (@MattNavarra) April 27, 2018

對於這些新功能,Instagram並未做出回應,不過預期將在未來推出。

消息來源:theverge

