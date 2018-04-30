（中央社記者鍾榮峰台北30日電）蘋果在混合實境（MR）裝置技術傳新進展。外媒報導，蘋果鑽研眼球追蹤系統，可應用在混合實境裝置，未來可應用在遙控無人機、虛擬測試環境等。



國外科技網站Patently Apple報導，蘋果深耕下一代混合實境（mixed reality）應用裝置，鑽研先進眼球追蹤系統，並結合近紅外線（Near Infrared）相機系統。



報導指出，混合實境技術結合實際外部世界影像的運算資訊，可以應用在虛擬測試環境、遊戲、無線遙控無人機、瀏覽數位影像內容、以及與網際網路互動等。



眼球追蹤系統可以計算使用者眼球的位置和移動方向，可以衍生應用於心理學、心理語言學、市場行銷統計、以及人機介面互動等。



蘋果研發整合虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）功能的混合實境技術，具備可預測性和提高注視點功能。



外媒先前報導分析，一般虛擬實境或擴增實境系統，可能會受到延遲問題干擾，進一步導致使用者觀看後產生眼睛疲勞、頭痛、或是暈眩等潛在問題。此外，大量的數據需要蒐集、整理後顯示在頭戴式裝置，這也會影響虛擬實境系統呈現的效能。



蘋果開發的混合實境技術，可以截取使用者頭戴顯示裝置視覺範圍週遭的環境影像，讓使用者看到擴增後的視覺效果，提高影像解析度。相關混合實境系統的感測元件和機構件，可偵測、測定或追蹤使用者眼睛的動作以及使用者的視覺方向。（編輯：黃國倫）1070430