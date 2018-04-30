蘋果傳攻混合實境 眼球追蹤技術有眉目中央社 (2018-04-30 12:21)
（中央社記者鍾榮峰台北30日電）蘋果在混合實境（MR）裝置技術傳新進展。外媒報導，蘋果鑽研眼球追蹤系統，可應用在混合實境裝置，未來可應用在遙控無人機、虛擬測試環境等。
國外科技網站Patently Apple報導，蘋果深耕下一代混合實境（mixed reality）應用裝置，鑽研先進眼球追蹤系統，並結合近紅外線（Near Infrared）相機系統。
報導指出，混合實境技術結合實際外部世界影像的運算資訊，可以應用在虛擬測試環境、遊戲、無線遙控無人機、瀏覽數位影像內容、以及與網際網路互動等。
眼球追蹤系統可以計算使用者眼球的位置和移動方向，可以衍生應用於心理學、心理語言學、市場行銷統計、以及人機介面互動等。
蘋果研發整合虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）功能的混合實境技術，具備可預測性和提高注視點功能。
外媒先前報導分析，一般虛擬實境或擴增實境系統，可能會受到延遲問題干擾，進一步導致使用者觀看後產生眼睛疲勞、頭痛、或是暈眩等潛在問題。此外，大量的數據需要蒐集、整理後顯示在頭戴式裝置，這也會影響虛擬實境系統呈現的效能。
蘋果開發的混合實境技術，可以截取使用者頭戴顯示裝置視覺範圍週遭的環境影像，讓使用者看到擴增後的視覺效果，提高影像解析度。相關混合實境系統的感測元件和機構件，可偵測、測定或追蹤使用者眼睛的動作以及使用者的視覺方向。（編輯：黃國倫）1070430
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 曜越 Level 10 GTS Snow Edition機殼
- Ally愛麗 雙人5尺 三線涼感天絲棉抗菌護邊獨立筒床墊 麵包
- 椅子夢工廠 經典紓壓T型辦公椅/電腦椅(八色任選)
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】決定你-項鍊-大(NK0711)
- 【Vimtag】CP1-X(1080P FHD 小雪人 智慧雲端攝影機)
- AOU & 美國BRITTO 旅行箱 24吋 TSA海關鎖 甜蜜情侶愛戀時尚
- 【COACH】新款全皮革磁扣上掀式書包/斜背包(2色)
- MBMJ Classic Q Fran 牛皮肩背/斜背包-杏粉紅色
- VALENTINO ROCKSTUD ROLLING 七彩鉚釘繫帶高跟鞋(黑色)
- 【YAMASAKI山崎家電】35L三溫控專業級電烤箱 SK-3580RHS 贈
《戰神4》奎爺喜歡說「BOY」 連聽一小時要被洗腦【北京新浪網】
《驚奇隊長》片場照泄露 女神與局長聯手大戰外星人【北京新浪網】
《海賊王》路飛賞金達15億！已知最高賞金，第五位皇帝【北京新浪網】
特斯拉的黑色四月：產能瓶頸與現金流危機【北京新浪網】
《食戟之靈》漫畫261話圖透 繪里奈令評委瞬間被爆衣【北京新浪網】