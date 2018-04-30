復仇者聯盟首映 週末改寫全球票房紀錄中廣新聞網 (2018-04-30 11:01)
復仇者聯盟的最新作品、無限之戰，首映週末票房估計進帳六億三千萬美元，如果確認，它將刷新（玩命關頭8）去年締造的五億四千兩百萬美元全球紀錄。
這是復仇者聯盟系列的第三部，它也超越（星際大戰：原力覺醒），改寫了北美紀錄。
無限之戰是羅素兄弟執導，製作成長介於三到四億美元之間，首映週末就回收並賺進一倍利潤。
復仇者聯盟第一集在2012年推出時，一舉刷新漫威動畫電影首映紀錄，第二部是目前為止三部中，票房最差的，無限之戰分上下兩集，下集訂明年五月上映。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Reebok】BlockParty系列潮流電音時尚電子腕錶-藍x黑-大/4
- BRAPPERS 女款 BoyFriend系列-女用天絲棉鬆緊帶八分褲-藍
- 蝙蝠袖不規則裙擺壓摺裙套裝(共三色)-玩美衣櫃
- 【Jack Nicklaus】高質感棉料彈性休閒長褲_紫色(N15221-66)
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】希望之光-情侶項鍊(NK0699_NK0700
- 【芬蘭 SUUNTO】公司貨 最新款 New Core Gary Crush 核心心
- A-LUXE 亞立詩鑽石 0.30克拉F VS2 3EX 奢華美鑽求婚鑽戒
- 日本iNeno專業製造大廠SONY NP-FH100鋰電池充電配件包
- Daniel Wellington Bristol經典時尚皮帶男錶-銀框x咖啡
- 【雃博】減壓氣墊床 多美適3(贈品 : 床包x2)
歐陽妮妮罹患XXX沒藥醫：想辦法跟它對抗！【NOWnews今日新聞】
超性感【NOWnews今日新聞】
脫線「腎衰竭昏迷」鬼門關走一遭 楊繡惠曝送醫慘況【NOWnews今日新聞】
金莎朗義大利意外摔斷腿 緊急回國進行手術【韓星網】
孫安佐第一句話「想看動漫」 陳斐娟氣回「夭壽囝仔」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》