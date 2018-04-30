復仇者聯盟的最新作品、無限之戰，首映週末票房估計進帳六億三千萬美元，如果確認，它將刷新（玩命關頭8）去年締造的五億四千兩百萬美元全球紀錄。



這是復仇者聯盟系列的第三部，它也超越（星際大戰：原力覺醒），改寫了北美紀錄。



無限之戰是羅素兄弟執導，製作成長介於三到四億美元之間，首映週末就回收並賺進一倍利潤。



復仇者聯盟第一集在2012年推出時，一舉刷新漫威動畫電影首映紀錄，第二部是目前為止三部中，票房最差的，無限之戰分上下兩集，下集訂明年五月上映。



