



bnt新聞訊 一聽到春天這個名字就令人怦然心動，溫暖的天氣心情也跟著快樂起來。冷清了一個冬天的街頭，因享受春意而出遊的人們變得熱鬧非凡。戶外活動的人日漸增多，隨之而來的煩惱就是該如何打扮去擁抱春天。為了能夠快樂舒適地出遊，一起來了解下可提高活動性又能盡展時尚感的春遊服飾搭配吧！# 清新活潑可愛裝20歲彌漫著清新活潑的魅力，那麽沈恩敬的花樣連衣裙正適合這個春天。電影「宮合」媒體試映會上，沈恩敬一身亮麗的黃色連衣裙展現了可愛少女春的形象。泡泡袖的白色襯衣與富有清新感的黃花連衣裙搭配，將清純活潑的魅力最大化。若擁有雅致的身材或者希望給人留下可愛印象，那麽這套穿搭則為首選。# 洋溢著都市氛圍~ 襯衫式連衣裙不追求可愛風格，可以選擇成熟的都市氛圍穿搭，即襯衫式連衣裙。亮相於上個月的某品牌活動現場的徐玄，一身藍色春裝引起大眾關註。尤其是帶腰帶的襯衫式連衣裙，可以說是盡顯女性美的魅力單品。若想再添加點睛之筆，建議選擇銀色腕表或手鐲，鞋子可以選擇經典的白色休閑鞋或雙色高跟鞋，這樣可突顯更加幹練清爽的氣質。# 如飾未飾~ 真理的組合！韓國頂級模特張允珠是如何選擇春裝的呢？時尚界的經典兼真理組合是牛仔褲和白上衣。雖然是任何人都可以在家中穿搭的時尚，但同時將這兩件單品完美演繹出時尚感卻並非容易之事。對身材充滿自信的人才可以盡情享受這種風格，若對自己身材比例不是滿意，難道就不能這麽搭配了嗎？答案是若在此基礎上可以搭配一件掩飾上體贅肉的大尺寸夾克，亦可演繹經典時尚。若是對下體體型不是很滿意的話，不要選擇貼身款，相信寬松款式是個不錯的選擇!Editor’s Pick世上美麗的衣服數不勝數，但並非所有的衣服都適合自己。最好的衣服就是最適合自己的衣服。因此，分析自身身材最為重要。如果平時經常聽到可愛的稱贊，那麽推薦帶選擇帶有花樣刺繡的背心連衣裙裝。不僅可以展現可愛的感覺同時也會散發女性美。反之，對於喜歡都市形象的人來說，襯衫式連衣裙最適合不過了。無論在哪里都可以展現精練聰慧的魅力，是值得擁有的單品。具備完美時尚身材的話，不妨選擇最基本的組合，即牛仔和白色上衣風格，如果能駕馭這種時尚，那麽時尚達人當之無愧！ Heo Gemma 趙瑾/文 stylenanda，bnt新聞DB/圖

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』