好厲害！陳子璇校花女兒 近滿分錄取名校UCLANOWnews今日新聞 (2018-04-30 10:35)
補教名師陳子璇的愛女、高國華的繼女陳思妤（喜多），高顏值的外表讓她在高中成為校花級人物，也曾拍過沐浴乳廣告，高中畢業後獨自赴加州念大學，昨（29）日陳思妤在IG上公佈自己錄取到UCLA（加州大學洛杉磯分校）語言心理學系，還用放大式發文，證明自己的喜悅。
▲陳思妤在IG開心宣布自己錄取UCLA。（圖／翻攝自IG , 2018.04.30）
對於女兒申請到全美錄取率最低的公立大學之一，陳子璇表示非常以女兒為傲，陳思妤大一時十分用功，在校平均成績滿分4分她就高達3.88分，如願申請到UCLA心理學及語言學系。繼父高國華對繼女也是疼愛有加，一聽到女兒錄取UCLA興奮的為愛女發訊息做宣傳。
▲陳思妤追求者眾多。（圖／翻攝自IG , 2018.04.30）
女兒隻身一人在美國，卻能把自己生活打理得很好，找房子生活瑣事都一手包辦，讓媽媽陳子璇相當放心，如今又錄取UCLA讓陳子璇感到非常驕傲。
▲陳思妤擁有姣好的身材比例與外貌。（圖／翻攝自IG , 2018.04.30）
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