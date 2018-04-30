原標題：賞花逛展覽！這麼多精彩的活動快來了解一下



大洋網訊 「五一」小長假正式開始，如果只想在城裡好好休閑度假，那就不能錯過市內各大公園和風景區的精彩節目了。昨日，廣州市林業和園林局發佈了市內公園和風景區「五一」節目安排，不僅有白雲山繽紛波斯菊主題花展，還有「珠江杯」圍棋比賽，市民遊園之餘，還能觀賞書畫展，精彩節目一個接一個，讓人度過一個歡樂的假期。



波斯菊主題花展 地點：雲台花園

打造最美花海盛宴，今年「五一」期間雲台花園將推出波斯菊主題花展，市民遊客可以在雲台花園主幹道上觀賞到多片波斯菊花海，一睹波斯菊絢麗多姿、充滿野趣的身影。園內還將種植醉碟花、姜荷花等時花品種，為雲台增添一道道靚麗的風景線。

上百萬朵藍雪花綻放 地點：南沙百萬葵園

這個「五一」假期，南沙區的百萬葵園展出了3000盆藍色的花卉——藍雪花，開花量高達上百萬朵。藍雪花原產地是南非，曾是2008年奧運會期間裝飾北京環境的新優觀花花卉之一。

這次的花展布置得頗具亮點。當走進世界級鮮花餐廳彩雲飛，抬頭一望，入眼全是飄浮在上空的藍雪花，就像是藍色的雲朵。

朱頂紅主題科普展 地點：珠江公園

「朱頂含香，霞映珠江。」朱頂紅主題科普展從4月28日起在珠江公園陰生植物區舉行。展覽分為精品展示區和景觀展示區兩部分。精品展示區著重科普珍稀和比較受愛好者歡迎的品種；景觀展示區運用原生態布置手法，充分展示出朱頂紅的美態。展出品種近150個，約1000餘株精品朱頂紅，包括阿瑪蘭蒂、初戀、仙女米德、安妮塔、公主等幾十個名貴珍稀品種。展期1個月。

（廣報全媒體記者全傑 通訊員穗林園宣）

「指尖上的清遠」剪紙作品展開展

記者獲悉，4月28日起，「指尖上的清遠剪紙作品展」在廣州少年兒童圖書館一樓展覽館正式開幕。本次展覽將持續至5月27日。

本次展出的100多幅剪紙作品，含中國改革開放40周年系列剪紙作品、清遠市文化特色系列作品、清遠市少數民族系列作品三大類型，涵蓋人物、植物、動物等題材，造型新穎、趣味盎然，具有濃郁的清遠特色，展現了改革開放40周年以來的清遠在社會、生活、文化等方面的變化，表達了清遠人民對美好生活的追求。

其間，「比技藝、促傳承」現場剪紙藝術體驗活動同時舉行，親子家庭共同學習製作剪紙作品。

（廣報全媒體記者黃丹彤）

藍精靈「魔幻花園」巡迴展展出

「在那山的那邊海的那邊有一群藍精靈……」伴隨著輕快活潑的曲調，腦海中立馬浮現出一隻只可愛、聰明的藍精靈，對許多80后、90後來說，藍精靈儼然成了一種美好的童年回憶。令人興奮的是，4月29日起，華南首個正版藍精靈「魔幻花園」60周年世界巡迴展首站來到廣州，在天環Parc Central盛大開啟並免費向市民展出，藍色魔幻風暴席捲廣州，為大家帶來無盡驚喜與夢幻童心體驗。

（廣報全媒體記者全傑）

《魯迅·徐志摩》開展

一個以對比的方式展開的展覽《魯迅·徐志摩——吶喊與歌唱的人生》4月26日起在廣州魯迅紀念館揭幕，近200張圖片和逾100件展品再現了魯迅與徐志摩吶喊與歌唱的人生。展覽由廣州魯迅紀念館與徐志摩紀念館合辦。展覽將持續到6月10日。

為了配合展覽，主辦方在廣州魯迅紀念館庭院還舉辦一場「花語誦讀·吶喊與歌唱」專題詩歌朗誦會，這也是廣州魯迅紀念館首次夜間對公眾開放。

為了配合展覽，由張雲鵬主講的講座《從魯迅與徐志摩是否見過說起》將在廣州魯迅紀念館開講。主講人將在解讀魯迅與徐志摩的故事中，在閱讀與思考中與年輕人分享文學中的感悟。

（廣報全媒體記者黃丹彤）