（中央社記者鍾榮峰台北30日電）蘋果iPhone X銷售各界關注。外媒報導，今年第2季iPhone X的生產量可能只有800萬支，主要是去年第4季以來庫存仍待消化。



國外媒體網站Fast Company引述供應鏈消息人士報導，蘋果今年第2季預定的iPhone X生產量，只有800萬支。



報導指出，由於去年第4季蘋果訂購的iPhone X產量過多，目前正全力消化市場轉銷的庫存量。



市場對於iPhone X銷量看法趨於保守。國外科技網站9To5Mac和Patently Apple日前引述市調機構CIRP（Consumer Intelligence Research Partners）調查顯示，iPhone 8和iPhone 8 Plus銷售量，從去年年底假期旺季到今年第1季，都比iPhone X要來得好。



報導指出，今年第1季iPhone 8占整體iPhone比重約23%，iPhone 8 Plus占比約21%，iPhone X占比約16%。其中iPhone X去年第4季銷售占比約20%，意味著今年第1季iPhone X銷售占比出現下滑。



CIRP預期，由於高單價的iPhone X出貨占比下滑，今年第1季iPhone的平均銷售價格（ASP）可能會較去年第4季減少，不過相較去年同期ASP仍可上揚。



蘋果將在美國時間5月1日（台灣時間5月2日）公布2018會計年度第2季（截至今年3月底）財報。屆時蘋果執行長庫克（Tim Cook）預期將參與2018會計年度第2季財報電話會議，回答投資法人問題。



外界預期，蘋果iPhone X銷售狀況、下半年新機進展，以及美中貿易戰對於蘋果的影響，將是投資法人關注焦點。



蘋果去年第4季iPhone銷售量達7731.6萬支，較上一季4667.7萬支大增66%，比上一年同期7829萬支略減1%，iPhone營收季增113%，年增13%。



去年第4季iPhone平均銷售價格達到796美元，較上一年同期695美元揚升，起跳價999美元的iPhone X銷售有很大助益。(編輯：趙蔚蘭)1070430