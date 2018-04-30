小學生「憐惜媽媽」作文刷屏:提到我媽我只想呵呵北京新浪網 (2018-04-30 09:49)
原標題：小學生「憐惜媽媽」作文刷屏：提到我媽 我只想呵呵
[媽媽這個物種令我憐惜，提到我媽，我只想呵呵…這篇戳媽的小學生作文火了]「提到我的媽媽，我很無語，如果非要我出個聲，那我只有一句：呵呵。」這篇五年級小朋友寫的《媽媽這個物種讓我憐惜》刷爆網路，看完真是好氣又好笑，原來孩子眼裡的媽媽，有各種小缺點，甚至是「不靠譜」。。。。。。但最後一句「媽媽也是需要孩子憐惜的」，也是暖到心窩裡了。你有沒有被感動？
來源：都市快報
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