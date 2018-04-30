原標題：安徽黃山的挑山工



？？？？肩運員吳功銀挑著貨物，攀登山道。 蔡季安 攝

中新網黃山4月30日電 (劉浩 侯晏)黝黑的皮膚，厚實的肌肉，個頭不高，而小腿粗壯，挑著約重200斤的擔子，步履緩慢而有節奏地登攀著山道階梯。這是記者29日在安徽黃山風景區看到該景區肩運員吳功銀為山上挑送貨物的一幕。

吳功銀長期肩負重擔，肩膀被曬得黝黑。 蔡季安 攝

吳功銀長期肩負重擔，肩膀被曬得黝黑。 蔡季安 攝

肩運員，又稱挑山工，是山嶽型景區的一個特殊工種。黃山風景區山勢險要，地形複雜。該景區山上部分路段的物資運輸，需要靠肩運員來完成。

長期負重攀登山道，小腿鍛練得結實。 蔡季安 攝

長期負重攀登山道，小腿鍛練得結實。 蔡季安 攝

46歲的吳功銀在黃山擔任肩運員已有23年，由於力氣大，工友們平時稱他「大牛」。當日他所挑送的是山上維修公廁所需的水泥，約重100公斤。只見他一隻手扶持扁擔重物的一端，另一隻手搭在一根助力的扁擔上，氣喘吁吁，步履緩慢堅實。隨著不斷登高，他臉上豆粒大小的汗珠一個接一個地滾落。吳功銀告訴記者，肩運員一般需要兩根扁擔，一根搭肩負重，另一根則是用來挑運助力和休息時支撐貨物。

遊客見到吳功銀為其豎起大拇指。 侯晏 攝

遊客見到吳功銀為其豎起大拇指。 侯晏 攝

這趟運程約3.5公里，需要2個多小時。吳功銀每前進3到5分鐘休息一次，喘口氣，喝口水，放鬆放鬆雙腿。

多年的重復工作，體能方面吳功銀已經完全適應。「即使身體偶有酸痛，一般休息一夜，就會恢復。」他說，一年365天，只要身體吃得消，都會出工。對於這份工作，在吳功銀看來，一是離老家近，二是收入不錯，其次景區規範的管理，讓他覺得挺踏實。

目前，像吳功銀這樣的肩運員，黃山風景區共有140名。他們在肩負重擔，腳踏蹬道，在為黃山的旅遊發展貢獻力量。(完)