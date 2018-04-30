原標題：[對話馬克思·院長名家談②]郝立新：馬克思給我們留下怎樣豐富的思想遺產

編者按

為紀念馬克思誕辰200周年，由光明網出品的[對話馬克思·院長名家談]欄目，今天邀請中國人民大學馬克思主義學院院長郝立新，請他談談對馬克思的看法。

大家好，今年是馬克思誕辰200周年，在這個特殊的時刻里，全世界對馬克思主義的追隨者、信仰者，馬克思的崇拜者都在紀念這個日子。馬克思去世已經130多年，馬克思主義誕生170多年了，馬克思主義的影響力並沒有隨著馬克思的去世而逐漸消失，而是隨著實踐的發展產生了越來越大的影響。這是為什麼，我們都在思考。馬克思給我們留下了豐富的思想遺產，這些遺產是什麼呢？用恩格斯的話講，那就是他留給我們兩個偉大的發現——一個偉大發現是唯物史觀，另一個偉大發現是剩餘價值理論。這兩大發現揭示了人類社會發展的一般規律，揭示了資本主義社會發展的規律，揭示了由資本主義向社會主義過渡，資本主義必然滅亡，社會主義必然勝利的這麼一個歷史必然性，這是一個歷史的大趨勢。今天我們在這裏紀念馬克思，我想最重要的就是要學習馬克思的科學精神，學習他的實踐精神，學習他對人類的解放事業獻出其畢生精力的這樣一種精神。馬克思的思想被後人所繼承所發展，所以我們今天提到馬克思，提到馬克思主義，不能僅僅限於理解馬克思本人說的話，還要結合時代的發展，實踐的進步，發展馬克思的思想，發展馬克思主義。在當代中國，馬克思的思想更加顯示出真理的魅力，道義的魅力。也就是說，馬克思的思想仍然有巨大的當代價值，它佔據著真理和道義的制高點，我們仍然生活在馬克思所揭示的社會發展規律，這樣一個範圍，這麼一個時代。馬克思主義並沒有過時！從今天的實踐來看，中國特色社會主義恰恰是馬克思主義所闡述的科學社會主義的基本原則同中國實際相結合的產物。就像習近平同志所說的那樣，中國特色社會主義是科學社會主義的理論邏輯，與中國社會發展的歷史邏輯的有機統一，我們要在實踐創新和理論創新的良性互動當中，推進21世紀馬克思主義的發展，推進當代中國馬克思主義的發展。

光明網記者周明艷 張瑜 王曉採訪整理

來源： 光明網