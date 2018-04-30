孕婦火車上產下女嬰 幸得工作人員與旅客幫忙救治北京新浪網 (2018-04-30 10:35)
原標題：孕婦火車上產下女嬰 幸得工作人員與旅客幫忙救治
？？？？圖為在列車上產下的女嬰。中國鐵路昆明局集團有限公司供圖
中新網昆明4月30日電 (繆超)記者30日從中國鐵路昆明局集團有限公司獲悉，28日在廣州開往昆明的列車上，一名孕婦在廁所用手掐斷臍帶產下一名女嬰。經列車工作人員與旅客幫忙救治，目前已母女平安。
4月28日10時45分，由廣州開往昆明的K365次列車，距離到達昆明站還有50分鐘，列車長劉雁接到3號車乘務員李松潤報告，3號車廂廁所內有一名旅客在分娩。
「馬上就到！」列車長劉雁接到情況后馬上和乘警長馮賢貴趕到現場，經了解，3車63號座的一位旅客在3號車廁所生孩子，並自行用手掐斷臍帶產下一名女嬰。
當時情況緊急，列車長通過列車廣播尋醫找到一名曲靖市師宗縣疾控中心醫護人員，經其查看，產婦和新生兒需要到醫院觀察和處理臍帶。
因列車還有45分鐘才到達昆明站，休班車長冷文瑛也趕到車廂幫忙，劉雁和冷文瑛用乾淨被單包裹住孩子，併為產婦蓋好被子，還準備了紅糖雞蛋一勺一勺餵給產婦。
45分鐘后列車駛入昆明站，120救護車早已等候在站台，產婦和嬰兒經醫護人員救治，目前已母女平安。(完)
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