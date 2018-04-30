原標題：親人患重病家庭負債 女子打工還債如今創辦旗袍店



？？？？袁同雲與她的旗袍。 夏瑩 攝

中新網合肥4月30日電 (張強 夏瑩)提起袁同雲，認識她的人都為她豎起大拇指。為給親人治病，家庭負債纍纍，人到中年的她，憑著自強不息的精神與對旗袍的喜愛，創辦了同雲旗袍館，增加家庭收入的同時，還為眾多婦女解決了就業問題，通過勞動走出困境。

1987年，袁同雲與丈夫在安徽巢湖相識結婚，夫家在當地是有名的特困戶，生活艱難，「屋漏偏逢連陰雨」，婆婆在一次意外中又離開人世，生活雪上加霜。為了照顧好體弱的公公，袁同雲和丈夫擔起了生活的重擔。家庭的貧困讓債主心存擔憂，袁同雲則對所有債主鄭重許下承諾：請你們相信我，在兩年之內會還清你們的債務。

袁同雲與她的旗袍。 夏瑩 攝

袁同雲與她的旗袍。 夏瑩 攝

居家在水產品豐富的巢湖岸邊，袁同雲決定試水經商，白天協助愛人耕種田地，傍晚收集魚蝦。當時交通不便，需要凌晨4點起床步行8公里路程乘班車前往合肥零售，颳風下雨，酷暑嚴寒，常人難以承受的苦楚，袁同雲始終咬牙堅持，兩年後，她終於還清了債務。

然而，好景不長。1998年夏季，因為丈夫投資失敗，欠下19萬元債務，家庭生活境況再一次陷入低谷。「人生就像一杯濃茶，只會苦一陣子，不會苦一輩子。」秉承著這一信念，為了償還債務，袁同雲隻身一人帶著兩個年幼的孩子去上海打拚。剛到上海，她起早貪黑，靠擺地攤維持生計，生活過得十分艱辛。

艱難地挨過兩年後，她終於有了自己的店面，經營百貨。誠實守信，服務周到，加上合理的銷售價格，袁同雲的店鋪顧客絡繹不絕，生意興隆。5年努力打拚，她逐漸積攢了償還債務的資金。

命運多舛，就在她以為即將苦盡甘來時，愛人卻被查出患上了腦部腫瘤，懷揣多年辛苦攢下、準備回家還債的錢來到醫院窗口交費，袁同雲沒有一絲猶豫：錢沒了可以再掙，但生命只有一次，只要有一線希望都不能放棄。

值得慶幸的是，手術比較成功，手術室外煎熬了幾個小時的袁同雲，這才長長舒了一口氣。在袁同雲的精心呵護下，愛人經過漫長的治療漸漸恢復了，但是已經偏癱了。經過兩年三次手術，加上袁同雲的悉心照料下，目前她的丈夫身體狀況基本穩定。

2013年袁同雲一家被評為合肥市五好文明家庭，2014年被評為巢湖市最美家庭。袁同雲說：我的孩子們太好太孝順了！兒子、媳婦卻異口同聲：媽媽是我們的好榜樣！

如今，孩子們在袁同雲的教育和帶動下，開網店獨立創業，辦服裝加工廠，穩定收入。而現在，由袁同雲創辦的同雲旗袍館正式在合肥開館，她告訴記者，「我熱愛旗袍，韓國有韓服，日本有和服，而中國的旗袍也是傳統服飾，我要傳承民族服飾，將獨特的美傳遞下去。」(完)