原標題：「中法影像藝術交流基地」落戶湖南謝子龍影像藝術館



？？？？法國駐武漢總領事貴永華（左）與謝子龍影像藝術館館長謝子龍為「中法影像藝術交流基地」揭牌。 鄧霞 攝

中新網長沙4月30日電(記者 鄧霞)4月29日晚，第十三屆「中法文化之春」長沙站在湖南謝子龍影像藝術館拉開帷幕。當晚，法國駐武漢總領事貴永華與謝子龍影像藝術館館長謝子龍現場簽署了合作意向書，併為「中法影像藝術交流基地」揭牌。

「中法文化之春」是中法兩國間最重要的文化交流活動之一，今年共有68項中法文化藝術活動在中國30個城市展開。

影之景——菲利普？拉梅特個人攝影作品展將持續到6月10日。 鄧霞 攝

影之景——菲利普·拉梅特個人攝影作品展將持續到6月10日。 鄧霞 攝

長沙站的一系列活動將持續到6月，包括法國當代攝影藝術家菲利普·拉梅特、歷史悠久的巴黎雅顧工作室以及國際攝影大師沈瑋，攜百余幅經典影像作品在謝子龍影像藝術館展出。這三個展覽於4月30日到6月10日期間向公眾開放。此外，長沙站還將舉行法國電影觀摩會、八分音符先生演出等活動。

當晚揭牌的中法影像藝術交流基地是今年3月26日，法國駐華大使黎想參觀謝子龍影像藝術館后，雙方達成的一項國際文化交流合作項目；也是法國駐華機構首次與中國公益性民營影像藝術館共同設立的影像藝術交流基地。其目的是推動中法兩國在攝影藝術領域展開文化交流與合作，促進中法兩國攝影藝術高等教育學院及攝影藝術研究和人才培養。

非凡——巴黎顧雅工作室女性肖像展現場。 鄧霞 攝

非凡——巴黎顧雅工作室女性肖像展現場。 鄧霞 攝

據介紹，與法國駐武漢總領事館共同設立「中法影像藝術交流基地」只是謝子龍影像藝術館推動「湖湘文化」和「中國影像藝術」走出去的第一步，未來該館將繼續加強與法國影像藝術院校和藝術機構的合作，將中國優秀傳統文化和影像藝術作品輸送出去，並積極培養中國攝影創作和策展人才，推動中國影像藝術事業不斷發展。(完)