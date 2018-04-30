原標題：山西曲沃成立晉風編鐘樂團 復原晉侯酥鍾及古樂



？？？？29日晚，一場編鐘樂舞晚會在山西臨汾曲沃縣晉都劇院舉行。 張榮 攝

中新網臨汾4月30日電 (屈麗霞 靳佩佩)29日晚，一場編鐘樂舞晚會在山西臨汾曲沃縣晉都劇院舉行。作為晉侯酥鍾出土地，當地成立晉風編鐘樂團，復原晉侯酥鍾，並與同時代復原的編磬、陶塤、排簫、古琴、古瑟、笙、建鼓等一起配合，演奏融合創新的古曲。

作為晉侯酥鍾出土地，當地成立晉風編鐘樂團，復原晉侯酥鍾，並與同時代復原的編磬、陶塤、排簫、古琴、古瑟、笙、建鼓等一起配合，演奏融合創新的古曲。 張榮 攝

作為晉侯酥鍾出土地，當地成立晉風編鐘樂團，復原晉侯酥鍾，並與同時代復原的編磬、陶塤、排簫、古琴、古瑟、笙、建鼓等一起配合，演奏融合創新的古曲。 張榮 攝

當天晚上，劇場上空，時而清脆悅耳、時而雄渾厚重的聲音不時傳出，樂聲遠古久遠，如同天籟，現場座無虛席。這是山西省首家晉風編鐘樂團演出的盛況。

當天晚上，劇場上空，時而清脆悅耳、時而雄渾厚重的聲音不時傳出，樂聲遠古久遠，如同天籟，現場座無虛席。這是山西省首家晉風編鐘樂團演出的盛況。 張榮 攝

當天晚上，劇場上空，時而清脆悅耳、時而雄渾厚重的聲音不時傳出，樂聲遠古久遠，如同天籟，現場座無虛席。這是山西省首家晉風編鐘樂團演出的盛況。 張榮 攝

晉風編鐘樂團團長臧偉斌向記者介紹，1992年，上海博物館館長馬承源先生接到香港大學教授范季融先生的電話：有一批編鐘出現在香港古玩市場，好多人懷疑是假貨，因為編鐘上的銘文是用鋒利的刀具所刻，非鑄造成型，賣主好久沒有脫手。

目前，樂團總人數47人。已完成第一篇章的編排，分為《桐葉封弟》《晉侯出征》《踐土會盟》《晉宮宴樂》4幕。 張榮 攝

目前，樂團總人數47人。已完成第一篇章的編排，分為《桐葉封弟》《晉侯出征》《踐土會盟》《晉宮宴樂》4幕。 張榮 攝

馬承源先生立即趕到香港，並鑒定出這組14枚編鐘，不但是真貨，而且極為珍貴。在范季融先生的協助下，上海博物館用300萬元人民幣，將包括14枚編鐘在內的20件文物購得。

「晉侯編鐘樂舞」《又現晉國》取材於公元前632年晉楚兩國在城濮地區進行的爭奪中原霸權的首次大戰，晉國打敗了強大的楚國，成為中原的霸主。 張榮 攝

「晉侯編鐘樂舞」《又現晉國》取材於公元前632年晉楚兩國在城濮地區進行的爭奪中原霸權的首次大戰，晉國打敗了強大的楚國，成為中原的霸主。 張榮 攝

經過初步除臟辨認，鍾上所刻的300多個文字竟是一篇西周王朝的東征記錄，它詳細記錄了周厲王三十三年，晉侯穌率兵隨周厲王巡視東土、南土，征討叛亂部落，並立功受賞。而這恰是古代歷史典籍和司馬遷《史記》中沒有記載的一段史實，具有重大的歷史、藝術、科學和音樂價值。

不久，有消息也從曲沃縣傳出。在1992年夏季，晉侯穌墓被盜掘，考古人員獲得消息後進行搶救性發掘，非常痛心的是只挖出了兩件最小的編鐘。經過考古學家比對，上海博物館的14枚編鐘上的銘文，竟與曲沃出土的兩枚編鐘上的銘文連讀成篇，考古工作者發現它們正是香港和曲沃南北兩隔、失散多年的「難兄難弟」。

當天晚上，劇場上空，時而清脆悅耳、時而雄渾厚重的聲音不時傳出，樂聲遠古久遠，如同天籟，現場座無虛席。 張榮 攝

當天晚上，劇場上空，時而清脆悅耳、時而雄渾厚重的聲音不時傳出，樂聲遠古久遠，如同天籟，現場座無虛席。 張榮 攝

中國藝術研究院音樂研究所經過測音，晉侯穌鍾16枚分為兩組，各8枚，兩組音列相同，而且符合宮、商、角、徵、羽五聲，顯示了3000年前晉人較深的音樂造詣。

整套編鐘共有16枚，現為上海博物館鎮館之寶。

臧偉斌介紹，曲沃縣是一座擁有3000年歷史的古城，是「桐葉封唐地，三晉發端處」、晉國建都之地。作為晉侯酥鍾的出土地，該縣將這一文化資源開發利用。2017年11月下旬，該縣成立了「晉風編鐘樂團籌備組」。山西立恆鋼鐵集團投資了100萬元啟動資金，曲沃縣華圖青銅文化傳播有限公司在原來16枚晉侯穌鍾音列基礎上，擴大音列，新鑄39件套晉侯穌鍾。經專家測試，新鑄編鐘音準達到了國際標準音，可以演奏古今中外名曲。

「原來五個音不夠，16個音也不夠，我們就根據書中的原型擴大音列，現在音域跨越5個八度。」臧偉斌說。

「晉侯編鐘樂舞」《又現晉國》取材於公元前632年晉楚兩國在城濮地區進行的爭奪中原霸權的首次大戰，晉國打敗了強大的楚國，成為中原的霸主。 張榮 攝

「晉侯編鐘樂舞」《又現晉國》取材於公元前632年晉楚兩國在城濮地區進行的爭奪中原霸權的首次大戰，晉國打敗了強大的楚國，成為中原的霸主。 張榮 攝

4個月內，樂團完成了編鐘的復原鑄造，配套了和晉侯穌編鐘同時代的編磬、陶塤、排簫等古樂器，完成了演員招聘和培訓，並聘請陝西省秦腔劇團指揮薛官興等經驗豐富的音樂、舞蹈創編導演進行指導，最終順利地在「第二屆全域旅遊晉都行——曲沃縣六區四園文化旅遊系列活動月」開幕前，完成了「晉侯編鐘樂舞」《又現晉國》的全部編排工作。

目前，樂團總人數47人，已完成第一篇章的編排，分為《桐葉封弟》《晉侯出征》《踐土會盟》《晉宮宴樂》4幕。取材於公元前632年晉楚兩國在城濮地區進行的爭奪中原霸權的首次大戰，晉國打敗了強大的楚國，成為中原的霸主。

「我們希望可以去省內的臨汾市、太原市演出，還希望可以走出山西，去北京，去上海博物館演出。」臧偉斌說。(完)