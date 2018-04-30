印度醫生預測女孩結果生男孩 為證明自己對做這事北京新浪網 (2018-04-30 10:37)
原標題：預測是女孩結果生男孩，印度醫生為了證明自己是對的割掉其生殖器
[環球網報導 記者 余鵬飛]為了證明自己的預測是「對的」，印度一名醫生殘忍的將一名新生男嬰的生殖器割掉，以向嬰兒的父母表明他們生的是一個女孩。
據英國《每日郵報》4月26日報導，這名來自印度賈坎德邦的醫生名叫阿努傑·庫馬爾，他在自己的私人診所對一名產婦做產前檢查，並告訴嬰兒的父母古里亞·德維和安尼爾·潘達（音譯），「你們將會生個女兒」。
嬰兒的父母說，他們在庫馬爾的私人診所繳納了約合1600元人民幣的剖腹產費用。嬰兒產下不久就被庫馬爾帶走，隨後他們被告知孩子夭折了。
報導說，這名醫生割掉了新生男嬰的生殖器，後來還告訴嬰兒母親說她生了一個女嬰。
當地警方發言人阿肖克說，嬰兒的父母對庫馬爾及其診所的說法感到懷疑，隨後向警方報案。
一名當地的衛生官員透露，他們早些時候對庫馬爾的診所展開調查，結果發現這可能是家黑診所，因為他不能提供任何有效證件。
當地警方仍在對事件展開調查，涉案醫生可能會面臨刑事指控。
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