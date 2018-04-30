原標題：渝黔高速出城方向擁堵近5公里 自駕萬盛旅遊避堵可這樣走



華龍網4月30日10時05分訊（記者 劉艷）今（30）日，「五一」小長假第二天，渝黔高速、綦萬高速迎來出行高峰。來自重慶交通執法高速一支隊六大隊的消息，目前渝黔高速出城方向一品至綦江因車流量大，車輛通行緩慢，擁堵約5公里。

執法隊員說，昨日前往萬盛的車輛就在渝黔高速綦江段排起近10公里長龍，一直到晚上7點過，該路段交通才逐步恢復正常。從目前渝黔高速通行的情況來看，綦江段車流量仍較大，出城方向一品至綦江段車輛通行緩慢，擁堵約5公里。

針對此情況，高速執法部門已調集了全部機動力量，全力維護該路段通行秩序。

執法隊員提醒，由於綦萬高速通惠收費站路段正進行擴容改造，只有一個車道可供通行，加上車流量大造成擦掛、追尾等小事故頻發，建議自駕前往萬盛的市民，可選擇經南萬高速繞行至萬盛，或在雷神店收費站下道后經303省道到萬盛。