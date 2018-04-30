新技術實現「掌上」3D列印北京新浪網 (2018-04-30 10:42)
原標題：新技術實現「掌上」3D列印
新華社華盛頓４月２９日電 美國明尼蘇達大學的研究團隊近日首次利用一台便攜３Ｄ列印在人手上列印出電子產品。這一新技術不僅能幫助士兵們在戰場上快速列印所需的電子設備，還有望為傷口愈合和皮膚病治療提供新方法。
該研究成果刊登在新一期美國《先進材料》雜誌上。研究人員使用定製的低成本３Ｄ印表機實現了這一技術。藉助新技術，戰場上的士兵可以在身體上列印臨時感測器以檢測化學或生物製劑，也可以列印太陽能電池為電子設備充電。
「我們對這種新型３Ｄ列印技術的潛力感到興奮，它使用的是一種輕便的印表機，價格不到４００美元，」研究報告的主要作者、明尼蘇達大學機械工程副教授邁克爾·麥卡爾平說，「這就像一把未來的『瑞士軍刀』，通過攜帶型３Ｄ列印工具，把所有需要的東西都聚合在一起。」
新技術的關鍵在於可以在列印時適應身體的微小移動。在皮膚上做好臨時標記並掃描后，３Ｄ印表機可以使用計算機視覺對這些標記進行實時追蹤與調整。這樣在列印過程中，即使人體有一些細微動作，也能確保列印出來的電路形狀不受影響。
新技術還使用了一種含有銀屑的特殊墨水，可在室溫下成形並導電，傳統的３Ｄ列印墨水通常需要高溫來處理，會對人體造成灼傷。另外，去除列印在皮膚上的電子設備也非常簡單，只需鑷子剝離或者用水沖洗。
除列印電子產品外，新的３Ｄ列印技術在其他領域也具有巨大應用潛力。麥卡爾平率領的研究團隊與明尼蘇達大學醫學院合作，成功利用生物墨水在小鼠皮膚傷口上列印出細胞，有望為傷口愈合和皮膚病治療提供新方法。
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