侯衛偉、穆葉久、馬世俊任遵義市副市長北京新浪網 (2018-04-30 10:42)
原標題：侯衛偉、穆葉久、馬世俊任遵義市副市長
4月28日，遵義市五屆人大常委會第九次會議通過，決定任命：侯衛偉、穆葉久、馬世俊為遵義市人民政府副市長。
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