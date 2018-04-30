新技術實現「掌上」3D列印北京新浪網 (2018-04-30 10:42)
原標題：新技術實現「掌上」3D列印
新華社華盛頓４月２９日電 美國明尼蘇達大學的研究團隊近日首次利用一台便攜３Ｄ列印在人手上列印出電子產品。這一新技術不僅能幫助士兵們在戰場上快速列印所需的電子設備，還有望為傷口愈合和皮膚病治療提供新方法。
該研究成果刊登在新一期美國《先進材料》雜誌上。研究人員使用定製的低成本３Ｄ印表機實現了這一技術。藉助新技術，戰場上的士兵可以在身體上列印臨時感測器以檢測化學或生物製劑，也可以列印太陽能電池為電子設備充電。
「我們對這種新型３Ｄ列印技術的潛力感到興奮，它使用的是一種輕便的印表機，價格不到４００美元，」研究報告的主要作者、明尼蘇達大學機械工程副教授邁克爾·麥卡爾平說，「這就像一把未來的『瑞士軍刀』，通過攜帶型３Ｄ列印工具，把所有需要的東西都聚合在一起。」
新技術的關鍵在於可以在列印時適應身體的微小移動。在皮膚上做好臨時標記並掃描后，３Ｄ印表機可以使用計算機視覺對這些標記進行實時追蹤與調整。這樣在列印過程中，即使人體有一些細微動作，也能確保列印出來的電路形狀不受影響。
新技術還使用了一種含有銀屑的特殊墨水，可在室溫下成形並導電，傳統的３Ｄ列印墨水通常需要高溫來處理，會對人體造成灼傷。另外，去除列印在皮膚上的電子設備也非常簡單，只需鑷子剝離或者用水沖洗。
除列印電子產品外，新的３Ｄ列印技術在其他領域也具有巨大應用潛力。麥卡爾平率領的研究團隊與明尼蘇達大學醫學院合作，成功利用生物墨水在小鼠皮膚傷口上列印出細胞，有望為傷口愈合和皮膚病治療提供新方法。
關鍵字：
上一則：敘利亞多個軍事目標遭導彈襲擊
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Calvin 晚宴包．Calvin 身體乳．Calvin 卡片夾．Calvin Klein 10．Calvin 背包．Calvin Klein 手錶．Calvin 手提包．Calvin 托特包．Calvin 淡香．Calvin 化妝包．Calvin Klein new．Calvin 提包．Calvin 相機包．Calvin 紳士襪．Calvin 鋼索．Anne Klein．Calvin 禮盒．Calvin 肩帶．COSTCO Calvin Klein．Calvin Klein 內褲．Calvin 包屁衣．Calvin Klein 36．Calvin 手提袋．Calvin 滾珠筆．Calvin 名片夾．Calvin 方巾．Calvin 磁鐵．Calvin 郵差包．Calvin 小香．Calvin 短夾
他給差評被威脅血洗全家 警方：賣家真的已買機票【北京新浪網】
「漢語橋」第六屆全俄中學生中文比賽在莫斯科舉行【北京新浪網】
美元指數２７日下跌【北京新浪網】
朱自清手跡、簽名本亮相清華大學【北京新浪網】
預防宮頸癌的九價HPV疫苗在我國有條件批准上市【北京新浪網】