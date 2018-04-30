原標題：斯里蘭卡空軍司令獲中國國防大學碩士學位 我大使頒證書



【環球網綜合報導 記者 趙衍龍】日前，斯里蘭卡空軍司令獲中國國防大學碩士學位。中國駐斯里蘭卡大使向其頒發了證書。

據中國駐斯里蘭卡大使館網站4月26日消息，4月26日，駐斯里蘭卡大使程學源在使館為斯空軍司令卡皮拉·賈亞帕蒂中將舉行簡短而隆重的學位授予儀式，向其頒發中國國防大學碩士學位證書，許建偉武官主持儀式。

程大使祝賀賈獲得中國國防大學碩士學位，讚賞其為中斯兩軍關係發展作出的貢獻。兩國友好關係源遠流長，雙方始終在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上相互支持。中方願同斯方一道落實兩國領導人重要共識，進一步夯實兩國兩軍關係。

賈對獲得國防大學碩士學位感到十分榮幸，表示在華求學經歷令其受益良多，至今記憶深刻。斯方由衷感謝中方長期以來為斯維護國家統一、領土完整、經濟社會發展以及國防建設提供的支持，願一如既往同中方維護和發展好兩國和兩軍關係。

國防大學是中國最高軍事學府,直屬中央軍事委員會領導，下屬的防務學院是中國人民解放軍對外培訓的最高機構。近年來，國防大學每年為斯里蘭卡三軍培訓6-7名准將以上軍官，多數受訓后擢升至重要領導崗位。賈亞帕蒂中將是斯空軍第一位在國防大學防務學院學習畢業的高級軍官。

雙方就共建「一帶一路」交換意見

程學源表示，「一帶一路」倡議與斯國家發展戰略高度契合。中方願秉持共商共建共享的黃金法則，同斯方一道在「一帶一路」框架下落實好兩國領導人重要共識，積極推進務實合作。當前，科倫坡港口城、漢班托塔綜合發展項目建設如火如荼，有望成為斯經濟發展新引擎。近期，一些外部勢力試圖炒作所謂漢港「軍事化」問題，希望斯方保持高度警惕，防止兩國友好合作遭到離間和破壞。

賈亞帕蒂感謝中方長期以來為斯里蘭卡維護國家統一、民族團結、經濟社會發展提供的大力支持，認為「一帶一路」倡議符合雙方共同利益，為斯經濟社會發展特別是基礎設施建設提供了重要機遇。斯方歡迎更多中國企業來斯投資，包括共同發展旅遊業。

賈表示，斯地處印度洋戰略要地，一些大國出於自身私利，對中斯共建「一帶一路」發表消極意見，這無法避免，我們也不應太過在意。雙方要做的就是堅定信心、明確目標，專注於推進有關合作，讓「一帶一路」和漢港建設儘快造福兩國和兩國人民。