原標題：敘利亞多個軍事目標遭導彈襲擊



新華社大馬士革４月２９日電 據敘利亞國家電視台報導，敘利亞哈馬省和阿勒頗省多個軍事目標２９日晚間遭導彈襲擊。

報導說，當晚１０時３０分左右，位於敘利亞中部哈馬省和北部阿勒頗省農村地區的多個軍事地點遭到「敵對導彈的新入侵」。報導未就導彈來源給出更多細節。

來自敘利亞反對派控制區的消息說，哈馬省南部的一處軍事基地是襲擊目標之一，敘利亞防空系統對導彈進行了攔截。疑似現場拍攝的照片顯示，多個建築燃起大火，升起滾滾濃煙。

目前，敘利亞政府和軍方尚未對襲擊事件做出回應。

２９日，敘軍方繼續對大馬士革南部哈傑爾艾斯沃德鎮的「伊斯蘭國」據點發動軍事打擊，並與盤踞在耶爾穆克難民營附近的武裝組織達成協議，後者將撤離至敘北部伊德利卜省。此外，敘軍方當天還對敘東部代爾祖爾省幼發拉底河東岸多個村莊發起軍事行動，與當地庫爾德武裝主導的「敘利亞民主軍」發生激烈衝突。

敘利亞首都大馬士革東郊東古塔地區日前據稱發生「化學武器襲擊」事件。美國東部時間１３日晚，美軍聯合英國、法國對敘利亞軍事設施進行「精準打擊」。此次軍事行動的合法性遭到部分國家質疑，國際社會紛紛呼籲公正調查敘利亞「化武襲擊」事件。