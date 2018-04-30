還沒感受完春天氣息，轉眼又要進入五月初夏。這個月也是新劇上檔旺季，比較特別的是古代劇暫時缺席。



算了下，又有11部新劇，不知是否都是大家喜愛的劇型？



5/7 SBS 月火劇《油膩的Melo》（40集）



很抱歉，以為無線迷你劇都無縫接檔4/24完結的《能先接吻嗎？》，沒想到插了2集獨幕劇。《油膩的Melo》集結張赫、鄭麗媛、李俊昊、車珠英、趙在允、林元熙等主演，由《奇怪的搭檔》朴善浩導演與《嫉妒的化身》徐淑香作家合作。以小區裏的一家中華料理店為主舞台，講述男、女主人公的生存與愛情等熱情的人生故事。看過預告，可能會覺有中華料理一番的FU，也挺怕張赫誇張的笑聲重現江湖。



5/7 MBC 月火獨幕劇《瘋了，因為你》（2集）



接檔《偉大的誘惑者》，由李宥英、金善浩主演，是MBC 2018首部獨幕劇。描述認識八年的朋友因一夜情產生情感變化，二人陷入了友情、愛情間的推拉、矛盾、掙扎的愛情故事。看過《隧道》女主李宥英和《Two Cops》騙子金善浩的優異的演出，應該更期待二人擦撞的火花。



5/12 tvN 週末劇《無法律師》（16集）



由《狗與狼的時間》、《武神》、《華政》金鎮民導演與《Remember－兒子的戰爭》尹賢浩作家攜手打造。 李準基 、徐睿知 ，搭檔強氣場的崔民秀、李慧英資深演員，看過角色預告，一定會期待。

這劇也是李準基和金鎮民導演繼狗狼11年後再合作，從預告裏的打鬥，好似當年脫下陰柔形象，增添成熟魅力又陽剛的臥底李秀賢再現。劇情講述本不相信法律、更相信以拳頭解決問題的無（武）法律師奉尚弼，以一己之力與巨大權力抗爭站上正義法庭的故事。



5/12 SBS 週末劇《Secret Mother》（集數未定）



接檔《善良魔女傳》，目前製作組發佈的資料很少。僅知本劇由《Wanted》朴容順導演執導與《神秘的新學生》黃藝真作家合作。宋玧妸、金素妍、宋再臨、金太祐主演。講述一位入學考試代理母親來到身負孩子死亡之謎的女人的家中後發生的故事。



5/14 MBC 月火劇《檢法男女》（集數待確認）



這劇按推估，應接檔月火獨幕劇《瘋了，因為你》，除非電視台再做調整。日前劇組也發佈了讀本會議照，主演有鄭在詠、鄭柔美、李伊庚、朴恩碩、朴俊奎等人。由《君主-假面的主人》盧道哲導演執導、《灰姑娘育四騎士》的作家閔恩智、元英實執筆。描寫性格怪癖的完美主義法醫學家與記憶力超強卻有黑洞美的檢察官攜手共同調查刑案的故事。



5/16 MBC 水木劇《過來抱抱我》（集數待確認）



歷經秀智、南柱赫的婉拒，《過來抱抱我》最後由張基龍、秦基周接手主演。兩人最近分別在電視劇《我的大叔》與《Misty》中都有著很出色的表演，都是演技受到關注的男二和女二。另，還有南多凜、柳韓妃、許峻豪出演。

本劇講述因一起殺人事件，而命運交錯的一對男、女人生陷入混亂所發生的愛情故事，接檔《牽著手看夕陽西下》。



5/21 tvN 月火劇 《想停止的瞬見：About Time》（16集）



這部是奇幻浪漫愛情劇，由新人作家秋惠美、和執導過《Sign》、《幽靈》、《笫二個二十歲 》金亨植導演合作。李尚侖、李聖經主演。描述一個能夠看到自己和別人壽命時鐘的不幸女人，遇到了能輕易停止她的時間的男人在凍結的短暫時間裏相戀的愛情故事。接檔《致忘了詩的你》。



5/21 JTBC 月火劇《漢摩拉比小姐》（集數待確認）



接檔《加油吧！威基基》，L金明洙、高雅羅、金東鎰主演，以及柳德煥、李伊利雅、金英玉、朴順天等人一起出演。本劇改編同名小說《漢摩拉比小姐》，原作者文有錫本身就是現任法官，由他本人親自執筆編劇，和執導過《THE K2》、《推奴》郭正煥導演聯手合作。

這部不僅採百分百先製後播，亦是L金明洙首次升級男主的重要戲。其內容講述三個性格截然不同的人在法庭內外的故事。



5/23 SBS 水木劇《訓南正音》（32集）



接檔《Switch-改變世界》，南宮珉、黃正音、崔泰俊、吳允兒主演。由《神秘的新學生》金宥鎮導演攜手《令人垂涎之島》、《我的遺憾男友》李載胤作家共同合作。

講述了已經通透愛情理論的男人勳南與將愛情、婚姻視為一生一世目標的女人正音之間的故事。對這部戲新聞宣傳點，媒體大概都會鎖定在朴信惠男友崔泰俊身上吧。



5/25 JTBC 金土劇《Sketch》（16集）



這部劇好像都沒在做宣傳，如果不是有在關注劇的人，根本不知道有這檔戲。接檔高話題、高收視的《經常請吃飯的漂亮姐姐》，由鄭智勳、李東建主演。執導過《宥娜的街》的林泰佑導演和《隱藏身份的》作家姜賢成攜手合作。本劇是部描述為了改變未來而孤軍奮戰的人們，彼此命運交錯的搜查動作劇。不過還有一個月時間，來得及。



5/26 MBC 週末劇《離別已離別》（集數待確認）



由李濬榮、李成宰、蔡時娜、趙寶兒主演，而李成宰是接手因個人行程退出的鄭俊鎬出演。這劇改編自同名網路小說，透過兩個非常不同的女人，描述與丈夫、戀人間的矛盾，以及因結婚而放棄自我的現實故事。由《賢內助女王》、《女王之花》的金民植導演執導，及原作家蘇在原執筆改編。接檔《入贅丈夫吳作斗》。



如果有變動，仍以電視台發佈的訊息為主。20180424

