隨著 4 月份來到尾聲，CUBE 的最新女團 (G)-I-DLE 終於也要出道了，先來搶先聽聽她們的首張專輯〈I Am〉收錄了什麼樣的歌曲吧！



(G)-I-DLE 在今天（30 號）公開了出道專輯〈I Am〉的搶先聽集錦，由隊長素妍創作的主打歌 “LATATA” 揭開序幕，六首歌都大方地露出了將近 20 秒的份量。





除了主打歌有明顯的旋律和亮點，”$$$”、”MAZE”、”Don’t Text Me”⋯⋯等歌都輕快又不失力量，唯一的抒情歌「請聽我說」也成為畫龍點睛的作品。







(G)-I-DLE 將於 5 月 2 日帶著〈I Am〉正式出道，喜歡她們的話不妨多多支持囉！





（照片與影片來源：CUBE Entertainment）

