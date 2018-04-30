宋仲基撇嬌妻宋慧喬獨自出席好友婚禮 放下劉海更顯年輕韓星網 (2018-04-30 09:46)
宋仲基
宋仲基又一次對朋友展現了超級義氣。
最近宋仲基特意前往全州出席了好友的婚禮，男神的到場引得不少賓客爭相求合影。 公開的照片中，他衣著休閒低調，和新娘親切交談，還和其他朋友開心對話，非常有禮。
據說宋仲基當天一直待到婚禮結束，喜宴中途他還上臺親自為新人送上祝福，表示：「因為大家的祝福，我的好兄弟和弟妹才能更加幸福。 」
近期一直露出額頭的宋仲基又把劉海放下，顯得更加年輕。 而他當天隻身亮相婚禮，並未攜嬌妻宋慧喬。
「圖：網路」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【瑞典Skeppshult】鑄鐵愛心鬆餅鍋 20公分 山毛櫸手把(斯肯
- 【CITIZEN Eco-Drive】航太日記時尚腕錶(BL8140-80E)
- A-LUXE 亞立詩鑽石 0.30克拉 完美車工求婚鑽戒
- Disney迪士尼TSUM TSUM系列金飾 黃金編織手鍊-跳跳虎款
- Disney迪士尼TSUM TSUM系列金飾 黃金編織手鍊-雪寶款
- 星白 單人3尺 契斯特 3M防潑水小樽日式床墊
- OSRAM 66240XNB D2S 4300K 加亮70% HID燈泡(2入公司貨)
- 【EPSON】C13S050285 (S050244) 原廠藍色碳粉匣
- [夏日KITTY充電組] Hello Kitty Power Can 罐頭型 9000mAh
- 【CHANEL】香奈兒J12 MARINE陶瓷機械橡膠錶帶穿式男錶(黑藍
歐陽妮妮罹患XXX沒藥醫：想辦法跟它對抗！【NOWnews今日新聞】
超性感【NOWnews今日新聞】
脫線「腎衰竭昏迷」鬼門關走一遭 楊繡惠曝送醫慘況【NOWnews今日新聞】
金莎朗義大利意外摔斷腿 緊急回國進行手術【韓星網】
孫安佐第一句話「想看動漫」 陳斐娟氣回「夭壽囝仔」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》