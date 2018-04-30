宋仲基又一次對朋友展現了超級義氣。



最近宋仲基特意前往全州出席了好友的婚禮，男神的到場引得不少賓客爭相求合影。 公開的照片中，他衣著休閒低調，和新娘親切交談，還和其他朋友開心對話，非常有禮。







據說宋仲基當天一直待到婚禮結束，喜宴中途他還上臺親自為新人送上祝福，表示：「因為大家的祝福，我的好兄弟和弟妹才能更加幸福。 」







近期一直露出額頭的宋仲基又把劉海放下，顯得更加年輕。 而他當天隻身亮相婚禮，並未攜嬌妻宋慧喬。







「圖：網路」

