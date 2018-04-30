元智大學4/28辦家長訪校日 家長出席千人



(中央社訊息服務20180430 10:05:38)元智大學4/28舉辦「107甄選入學學生暨家長訪校日」活動，上千位家長出席關心學生未來學習狀況，校方也展示學校研發成果與學生得獎之訊息及海報，藉此活動讓家長了解元智學生的學習方向與環境。



今年是元智第七年舉辦「甄選入學學生暨家長訪校日」，元智大學教務長曾芳美表示，今年有ㄧ千多位家長與學生報名參加，家長們透過活動了解學校的教育經營理念及學習環境，以及學生學習與未來職涯的方向。



今日的答客問，家長提出許多問題，包括學生住宿問題、未來職場競爭、以及出國交換等問題。校長吳志揚表示，元智的訓練，希望每位學生不論專業或是跨域學習或是社團活動的參與，要求學生每樣都要自己動手學習，包括家長訪校類似的活動，也是學生自組團隊舉辦，師長只是協助角色，如此學生從策畫到結束，每個細節的要求，就是在過程中的學習，以及了解團隊合作的重要性。



吳志揚表示，元智有新雙語課程，除原本的雙語大學教學外，因應時代的轉變以及AI人工智慧的來臨，每位新生都有四學分的通識必修程式語言課程，課程將依各院的特性與差異，設計上而有所不同。另外，也有家長關心學生健康的問題，請問學校運動設施及課程的要求。吳志揚表示，元智對於學生及教職員工的身心健康都非常重視，健康中心設有專業標準的游泳池與運動健身器材，另設立運動基礎能力檢測，將其列為畢業門檻包括 25 公尺游泳之「能力檢定」及 3000 公尺跑走之「心肺適能檢定」。



整個活動除了安排答客問雙向溝通外，也帶領家長參觀導覽學校的環境。學校特別也為家長展示學生及老師的創新研究，如APP競賽成果、科技部產學小聯盟研發成果展。



本次家訪日特別安排產學小聯盟計畫海報展示，元智大學在107年度獲科技部補助產學小聯盟計畫總計5件，為全國獲核最多之私立大學。今年度獲科技部補助產學小聯盟名單包括，機械系徐業良教授的老人福祉科技產學聯盟、機械系蘇艾教授的燃料電池與氫能關鍵技術產學聯盟合作計畫、通訊系陳興義教授的5G射頻產業技術聯盟、通訊研究中心黃正光教授的無線通訊系統高階量測技術產學聯盟及資管系許嘉裕副教授的高科技產業大數據分析、智能智造與數位決策技術研發同盟。



其中機械系徐業良教授之老人福祉科技產學聯盟執行成果與績效於105年度獲科技部補助為經管與資服組第一名及機械系蘇艾教授之燃料電池與氫能關鍵技術產學聯盟執行成果與績效為土木能環組第一名。



元智大學機械系徐業良教授表示，在老人福祉科技的主題下，產學小聯盟持有技術可分居家照護機器人、智慧生活、失智症照護等三大類，共7項應用技術，並已獲得22項國內外發明專利。機械系蘇艾教授亦獲得科技部第一批產學小聯盟三年計畫補助，成立「燃料電池與氫能關鍵技術產學聯盟」，此聯盟積極推廣國內綠色能源產業，結合產業界及學術單位之研發資源與資源共享。此聯盟持續發展氫能、燃料電池與鋰電池混合動力整合之創新先進技術，其核心技術有高低溫複合膜、膜電極組與電堆、微型感測器、金屬及複合雙極板、儲氫材料、低溫觸媒、鋰電池材料、混合電力控制、系統整合等研發。



通訊系陳興義教授的5G射頻產業技術聯盟之目標，提供國內產業界5G射頻產業技術之需求。透過結合一個營運中心與三個技術中心的能量，將其整合性的研究與發展成果，協助國內5G產業界提升射頻產業技術水平與國際競爭力。



通訊研究中心黃正光教授的無線通訊系統高階量測技術產學聯盟，WiCMA針對無線通訊高階向量訊號產生及分析(VSG/VSA)儀器與技術需求，積極推廣深耕有成的「基於軟體無線電之訊號量測技術與平台」，使VSG/VSA技術不再僅被少數國際大廠所掌握，目前WiCMA已有近20家會員，包含遠傳、廣達、台揚、安立知、是德、R&S及三大法人等。由於未來全球無線通訊市場龐大，WiCMA除了協助會員掌握通訊量測最新技術，提升產業競爭力外，更進一步與會員合作將以下量測技術商品化。



訊息來源：元智大學



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