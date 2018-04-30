我正在試航 陸首艘國產航艦掛試航信號旗中央社 (2018-04-30 10:25)
（中央社台北30日電）香港明報今天報導，停泊在大連造船廠的首艘中國國產航空母艦昨天下午掛出「我正在試航」的完整三面信號旗，意味下水滿週年後，航艦海試在即。
報導引述軍事愛好者29日發布的現場圖片顯示，停泊在大連造船廠碼頭的中國國產航艦再有動靜，專用消防車登上甲板；艦島上，除了五星旗，也升起了旗語代表「正在試航」的三面信號旗。
另綜合新浪軍事報導，航艦艦島28日就掛出兩面旗幟，其中最頂部的信號旗在國際海事信號旗中的代表字母為R，第二個信號旗的代表字母則為U。但R和U兩面信號旗很快撤去，預料屬於「試掛」信號旗。
昨天則除了上述兩面旗，也掛出最後一面代表「1」的長梯形旗幟，組成完整的RU1的旗語，傳達的意思就是「我正在試航」，證明中國國產航艦試航在即。
4月23日中共海軍節當天，在多艘拖船輔助下，中國國產航艦進行傾斜試驗；隨後中國國防部發言人吳謙26日在例行記者會回應說，首艘國產航艦系統調試和?裝工作非常順利，「關於下一步好消息，我們將在第一時間發布」。
遼寧海事局於27日發出編號0090的航行警告，宣布27日下午4時至5月4日下午4時在渤海海峽黃海北部標定海域「執行軍事任務」，禁止駛入。
報導表示，除了掛上海試信號旗，航艦甲板昨天也站滿身穿制服的人員，隨著艦載機牽引車、航艦專用消防車上艦等措施，意味在水文情況允許下，國產航艦或於近日海試。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1070430
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