張寧掛任宣城市委常委、副市長(圖|簡歷)北京新浪網 (2018-04-30 10:17)
原標題：張寧掛任宣城市委常委、副市長(圖|簡歷)
經濟日報-中國經濟網宣城4月30日綜合報導 4月27日，宣城市第四屆人民代表大會常務委員會第九次會議通過，決定任命：張寧為宣城市人民政府副市長。
另據宣城市政府官網信息顯示，張寧已掛職擔任宣城市委常委、市政府黨組成員（時間二年）。
據中國經濟網領導人物庫資料顯示，張寧，1970年1月出生，此前擔任國家民委人事司副司長、直屬機關黨委副書記。
張寧簡歷
張寧，男，回族，1970年1月出生，青海西寧人，1993年10月入黨，1994年7月參加工作，中央民族大學法律系法學專業畢業，研究生學歷，法學碩士。
1990.09—1994.07在中央民族大學法律系法學專業本科學習；
1994.07—2000.11任中央民族大學招生辦科員、副科級秘書、副主任（正科級）；
2000.11—2002.03任中央民族大學物理與電子工程系黨總支副書記（其間：2001.04—2002.03借調國家民委人事司工作）；
2002.03—2002.08任國家民委人事司副處級幹部；
2002.08—2003.09任國家民委人事司任免調配處助理調研員；
2003.09—2004.10任國家民委人事司任免調配處副處長；
2004.10—2007.03任國家民委人事司任免調配處調研員兼副處長（2003.09—2006.07參加中央民族大學法學院經濟法專業碩士研究生學習）；
2007.03—2008.09任國家民委人事司任免調配處處長；
2008.09—2013.12任國家民委人事司任免處處長；
2013.12—2014.12任國家民委人事司副司長；
2014.12—2018.04任國家民委人事司副司長、直屬機關黨委副書記；
2018.04—任國家民委人事司副司長、直屬機關黨委副書記，掛職宣城市委常委、市政府副市長，市政府黨組成員（時間二年）。
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