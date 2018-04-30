敘利亞靠近土耳其重鎮軍事基地遭火箭彈襲擊北京新浪網 (2018-04-30 10:19)
原標題：敘利亞靠近土耳其重鎮軍事基地遭火箭彈襲擊
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【環球軍事綜合報導 記者 趙衍龍】敘利亞軍方周日表示，敘利亞政府軍在哈馬省(Hama)和阿勒頗(Aleppo)的一些軍事基地，遭到火箭炮攻擊。
新加坡聯合早報網4月30日報導，據敘利亞官方電視台報導，敘利亞軍方指這是敵人展開的新的「侵略」舉動。
這些炮彈攻擊發生在當地時間當天晚上10時30分左右。
早前，電視台報導說，哈馬省的郊區傳出系列的爆炸聲，敘利亞政府正在調查此事。
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