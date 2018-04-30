美軍驅逐艦上水兵偷20顆手雷遺棄高速路邊北京新浪網 (2018-04-30 10:19)
原標題：美軍驅逐艦上水兵偷20顆手雷遺棄高速路邊
【環球軍事綜合報導】周，美國海軍公佈了一起令人匪夷所思又細思極恐的案件：一名水兵因為在美軍平克尼號驅逐艦上偷了20顆手雷而被捕。
據美媒報導，上周二，一名美國海軍士兵因為非法佔有20枚手雷被逮捕，而這些手雷則是來自停靠在聖地亞哥美軍基地的平克尼號驅逐艦。這些爆炸物隨後被發現遺棄在高速路邊。
這名叫Aaron Booker的31歲二等兵，被控持有偷竊來的爆炸物，在本月24日被美國海軍罪案調查處的特工抓捕。
平克尼號驅逐艦
在調查中，有士兵反映稱，Aaron Booker此前曾對自己的上級指揮官甚至整個平克尼號驅逐艦的指揮層感到憤怒，因為他認為自己在2015年的一起案件中受到了不公正的處罰。
這批手雷在2016年1月被運上平克尼號驅逐艦，以20個為一箱儲存在安全鎖櫃中。去年2月，海軍在一項例行庫存檢查中發現，位於底層的一個箱子的封條不見，20枚手雷不翼而飛。
據官方透露，每個手雷含有半磅的TNT炸藥，傷亡半徑約2米，爆炸碎片可以噴射至200米遠，「是非常具有進攻性的致命武器」。至於究竟這個士兵出於什麼樣的動機而偷手雷，簡直細思極恐。
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