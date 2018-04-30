原標題：台當局憑政治力囂張「拔管」 遭批「武則天坐天，無法無天」

中國台灣網4月30日訊 據台灣「東森新聞雲」報導，台當局「教育部」決定不聘任管中閔擔任台灣大學校長后，飽受政治力干預教育的批評，台當局「教育部長」吳茂昆29日上火線澄清時，竟脫口而出說「學術沒有真正的民主」。對此，國民黨台北市長參選人丁守中表示，「拔管」事件就是霸凌台大，這就是「武則天坐天，無法無天」。

丁守中表示，如任憑台當局「教育部」違法行政裁量推翻台大遴選委員會決議，那麼台大校長就已經恢復官派了，台灣的「大學自治」就等於死亡。所以他呼籲所有台灣民眾站出來，用行動支持並做管中閔要跟「教育部」抗爭到底的後盾。

丁守中說，從另一種高度來看這事，其實「拔管」是蔡當局整體策略的一環。民進黨要的就是一切都官派，不讓人民自己選擇，藉此掌握一切資源。民進黨有一連串的動作：水利會長改官派，以利於選舉綁樁；鄉鎮市長要改官派，剝奪人民選舉權；北農換掉韓國瑜，換上百萬實習生吳音寧。所有基金會、單項運動團體都要一把抓。顏色不對統統拔掉，連台大校長也不例外。

丁守中呼籲，在政治力面前，校園自治是很脆弱的，如同風中之燭、沙雕之堡，需要呵護。現在實質上把台大校長改官派，就是政治力伸入校園，操控一切資源，這就是集權力於一身的極權主義。面對這種情形，所有人民都要拿出行動，不能再沉默。「我們沉默，台灣就沉淪」。年底市長選舉，請大家出來投票，贏回台北，給不公義的政權當頭棒喝。（中國台灣網 李寧）

來源：中國台灣網