原標題：美國務卿稱將與以色列密切合作遏制伊朗



新華社耶路撒冷４月２９日電（記者王博聞）到訪以色列的美國新任國務卿蓬佩奧２９日在特拉維夫表示，美國「期待著與像以色列這樣的強大盟友」在多個方面「密切合作」以遏制伊朗。

蓬佩奧當天與以色列總理內塔尼亞胡舉行會談。蓬佩奧表示，「美國有針對伊朗導致的一系列問題的綜合戰略」。除了核問題，美國還將「努力應對」來自伊朗的非核威脅，包括伊朗導彈系統、支持黎巴嫩真主黨和葉門胡塞武裝以及干預敘利亞局勢等。

美國總統特朗普今年１月宣布，「最後一次」延長美國對伊朗核問題的制裁豁免期，將５月１２日定為修改伊核協議的最後期限，揚言如果屆時沒有令他滿意的修改方案，美國將退出伊核協議。對此，伊朗表示，如果西方國家背棄伊核協議，將在４天內重啟２０％丰度鈾濃縮活動。

當地時間２９日下午，蓬佩奧抵達以色列訪問。這是他此次中東之行的第二站。他於２９日晚間離開以色列，前往中東三國訪問行程的第三站約旦。