貿協拓銷團成功爭取保加利亞713萬美元商機



(中央社訊息服務20180430 09:59:04)「2018年中歐暨巴爾幹新興市場拓銷團」共21家廠商26日於保加利亞首都索菲亞舉辦貿易洽談會，在外貿協會索菲亞台貿中心積極邀請下，保加利亞營業額逾1億美元的最大線上購物公司Emag、營業額達6,000萬美元最大衛生紙製造商Svilosa、營業額達5,200萬美元五金商ABC Engineering、營業額達3,400萬美元的建材商Vidira及營業額達1,200萬美元運動用品商Maxima Trade等81家保國買主出席，促現場成交50萬美元，後續一年商機預估可達663萬美元，總計爭取商機達713萬美元。



此團廠商葳錦公司在保加利亞貿易洽談會業績表現亮眼，訂單商機達200萬美元，該公司表示，保加利亞水質極佳(TDS 22ppm)比臺北市水質還好，但工業、畜牧方面的水處理仍極有需求；鈞暘公司表示，保加利亞雖然市場不大，訂單偏向少量多樣，但該公司仍找到保國潛力買主，商機達20萬美元；本源興公司則於該場洽談會中找到潛在代理商，後續將再積極聯繫。外貿協會索菲亞台貿中心主任林珮琤表示，保加利亞雖然市場不大，但很多產業都在發展中，歡迎臺灣廠商到保加利亞拓銷，趁早進行市場卡位。



保加利亞人口715萬，國土面積11萬平方公里，約為臺灣3倍大，人均所得6,800歐元，為歐盟28國中最貧窮的國家；其低人口密度使土地取得成本低，加上低勞力成本、低電價、歐盟會員國身分、接近製造商和客戶及賦稅優惠等種種優勢，因此吸引外商來保國投資設廠。



產業方面，保國約有200家汽車零配件和車用電子產品的製造商，中國大陸長城汽車在保國投資生產全車出口歐洲市場；2015年保國生產94萬輛自行車，在歐盟排名第五，僅次於義、德、葡、波，主要外銷市場為德國、法國、比利時；全球最大照明製造商之一的德國Osram公司於2016年在保國設廠，LED相關產業成長顯著；保國本身也積極發展電信，帶動手機、筆電等資通訊產品需求；保國機械工業則仍無法與其他中東歐國及亞洲新興國家產品相競爭，因此仍需仰賴進口。



我國出口保國主要產品項目為積體電路、削切金屬用車床、車輛零件、電線電纜、機器零件、合成纖維棉、金屬加工機、電線電纜、儲存裝置、筆電、電路開關及螺絲螺帽等。



去(2017)年我國對保國出口1億1,020萬美元，較前(2016)年衰退4.2%，主要衰退項目為削切金屬用車床(衰退45%，金額706萬美元)、金屬加工機(衰退49%，金額259萬美元)及筆電(衰退66%，金額432萬美元)；今年第1季我國對保國出口2,760萬美元，較去年同期成長11.2%，已呈現恢復成長趨勢。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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