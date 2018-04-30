2018年新加坡國際食品展各國買主雲集 臺灣館滿載而歸



(中央社訊息服務20180430 09:58:59) 2018年新加坡國際食品展於27日圓滿閉幕，由經濟部國際貿易局及外貿協會共同籌組的「2018年新加坡國際食品展」（FHA 2018）臺灣館參展團，展出大豐收。4天展期計有4,350位專業買主與我商洽談，除了新加坡，還有來自阿拉伯聯合大公國、加拿大、美國、馬來西亞及汶萊等國買主蒞臨臺灣館，共計促成4,223萬美元交易商機。



外貿協會整合臺灣知名農產食品廠商，包括9家食品公會、原住民委員會8家業者及2個縣市政府(臺南市、屏東縣)等計96家參展廠商，使用110個攤位，展出規模為歷屆之最，為第四大參展國。



展覽期間，新加坡最大超市NTUC集團 FairPrice、高端連鎖超市Prime Market、星馬連鎖清真超市Global Halal Hub、經營大食代並代理星國鼎泰豐的Bread Talk麵包物語及馬來西亞7-11超市及星國最大民生消費電商平台Red Mart等大咖買主皆被臺灣館多樣化及創新的食品所吸引，現場洽談熱烈，商機可期。



主要生產果乾、蔬果脆片及蒟蒻等健康取向休閒零嘴的宏宇農產生技企業有限公司，近兩年將觸角延伸至烘焙業，其推出的烘焙用果乾隨即成為吳寶春麵包店的御用食材。該公司擁有超過130項清真認證產品，參加東南亞大展如魚得水，受到新加坡、中國大陸、美國及加拿大等各國買主歡迎並獲得馬來西亞生鮮水果進口商青睞，增加進口果乾及蔬果脆片等品項訂單。



在新加坡的烈日之下，臺灣館首次設置的珍奶館並天天舉辦清涼可口的試飲會，現場吸引大批買主參觀洽談。鼎珍食品表示泰國買主對其產品極具信心，有意引進越南市場，並期望與其聯手開發東南亞手搖飲市場。



原民會參展廠商巴魯那商行，第一次參展就一鳴驚人，開展當天有112家買主主動洽談，其紅藜產品人氣最旺，新加坡、馬來西亞及香港買主有意進口，且皆將赴臺灣屏東霧台鄉訪廠及視察產地，後續可望達成交易。此行原住民委員會以食及觀光雙管齊下，一炮打響臺灣原住民部落特色及農特產品。



貿協表示，新加坡也是我推動「新南向政策」及穆斯林商機相當重要的目標國之一，過去1年來在政府、產業及各界的努力之下，臺星雙方貿易總額成長11.28%，顯示新南向政策已逐漸展現豐碩成果。



新加坡是我國第6大貿易夥伴、第5大出口市場，2017年雙邊貿易額達263.4億美元，臺灣出口至新加坡約176.2 億美元，占我國總出口比重約 5. 6％，占我對東協10國出口30.1%的比重，為我對東協出口占比最高的國家，是相當重要的合作夥伴。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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