臺美以創投齊聚 共助新創引資



(中央社訊息服務20180430 09:56:53)外貿協會協助新創業者不遺餘力，在經濟部國際貿易局支持下，「臺美以創投x AIoT講座」甫於27日於台北國際會議中心圓滿落幕，邀請以色列天使投資人Mr. Gilad Carni、美國知名創投500 Startups在臺合夥人Ms. Jackey Wang及中華開發創新加速器投資經理謝允翔先生，以投資者觀點分享新創團隊如何吸引創投青睞，讓與會者對於以色列、美國及台灣新創生態圈及發展趨勢有更具體了解，會後業者更積極把握與創投接觸機會，講師也給予現場交流業者建議，期以從中挖掘發展方向及合作契機！



創投資金的挹注對新創團隊而言不僅是種肯定，更是能否蓬勃發展的關鍵因素。以色列天使投資人Mr. Gilad Carni指出，2017年以色列新創團隊所吸引的投資中，高達五分之一的資金挹注於AI產業，AI的應用主要橫跨科技、工業、汽車、醫療、金融科技(Fintech)等，如體積極小的AI辨識鏡頭加裝於眼鏡上，即可協助視覺受創者或盲人讀字、認人甚至辨識貨幣幣值。以色列憑藉其人力資產能快速因應科技趨勢，在物聯網也佔有一席之地，其發展涵蓋預防性維護、營運優化、物流優化、網絡安全、機器人等，尤以智慧家庭應用為最大宗。



美國500 Startups講師Ms. Jackey Wang指出新創業者除針對需求提出創新解決方案，提出產品原型(prototype)外，更重要是找到特定目標市場，而非亂槍打鳥；中華開發投資經理謝允翔先生亦指出團隊成員組成、產品的商業價值，如市場規模、產品利潤、電商是否具有高回購率、能否擴張至其他市場等，都是創投評估投資時的考量。講者更共同指出在以色列及美國文化中，都是鼓勵創業、不怕失敗的，即使失敗也可從中學習，進化商業模式，這個特質使新創團隊在以色列及美國有更高接受度與發展。



外貿協會自去年9月成立新創服務，建立貿協新創社群，協助我國新創團隊參加國外知名新創展會，擴大與全球市場之鏈結，另提供新創團隊台北國際專業展及大型採購商機日的市場媒合平台，強化新創團隊與國際潛在買主與投資人的媒合機會。另一方面，貿協也將積極與海外新創加速器結盟，引進海外新創團隊與國內企業媒合，提升我國物聯網產業升級的能量。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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