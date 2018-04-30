照明展今圓滿落幕 智慧人因照明創商機



(中央社訊息服務20180430 09:54:59)由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會與照明公會共同執行的「2018年台灣國際照明科技展」，於28日圓滿落幕。本屆照明展辦理多場發表會及論壇，其中聯合採購洽談會，邀請美、巴西、俄、印度、德、以色利等11國20位重要買主與我國38家照明業者進行153場次1對1洽談；為期4天的展覽共吸引近萬參觀人數包含來自40餘國、近千位海外買主，主要來源為中、美、日、南韓、菲、越等國，其中新南向國家買主共占29.8%。



來自巴西的LEMCA ILUMINACAO照明公司產品經理Felipe Lopes Bastos表示，他特別來臺灣搜尋品質穩定、價格合理的LED驅動器，在洽談會中找到相當滿意的產品，對洽談的結果非常滿意；已與臺灣廠商有合作關係的美國BTS LED照明公司的CEO李先生表示，除了臺灣LED照明產品品質優良之外，臺灣廠商友善、配合度高、值得信賴的特點也是他鍾情來臺採購的主要原因之一。



展覽週邊活動精彩豐富， 27日由照明公會與貿協辦理的「點亮未來─國際照明論壇」吸引逾100位業者與會，全球照明協會主席Mr. Jan Denneman在專題演講中提出，以終端使用者需求為主，符合「人因工程」標準的照明設備是照明產業未來發展的契機；飛利浦照明余泳濤總經理以該公司搭載可見光通訊功能(LiFi)的辦公室燈具產品為例，點出未來智慧照明產品將普及化的發展趨勢；南亞光電羅榮晃副總經理分享該公司整合照明、安控等產業，推出智慧路燈+安防系統、DC電源集中系統、醫療場域照明輔助系統等完整的解決方案，將大幅提升照明效率及穩定度，更進一步為客戶節省能源。現場講者與與會者互動熱烈，顯示業者對照明產業未來的發展充滿期待。



展覽前3天主辦單位於展場辦理多場TechSTAGE創新技術發表會，包括昇鈺光電發表的行動光源系列產品、軒豊公司獨特的核心技術「圓形光引擎模組」及客製化的光學鏡頭、多旺科技帶來「CoolStar® series散熱器」新技術、彩壑膝q帶來在2017年於德國紐倫堡發明展代表台灣參賽並獲得銀牌獎的「彩色智能LED燈」等獲得許多國內外業者矚目。



照明產業在半導體、LED產業的堅實基礎下，市場主流由傳統照明轉向LED照明，進而結合物聯網科技，發展符合人因工程的智慧照明，技術不斷創新。本屆照明展集結114家國內外業者、展出使用420個攤位，完美結合LED與照明產業上中下游，完整呈現產業最新產品與技術發展趨勢。明年第10屆台灣國際照明科技展也期待更多照明業者共襄盛舉，投入整合智慧照明與創新技術應用，提升臺灣照明產業整體國際競爭力。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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