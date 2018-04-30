張學友攻蛋最終場大咖全現身 周董超羨慕「這個」NOWnews今日新聞 (2018-04-30 10:00)
歌神張學友攻蛋限定6場演唱會，昨（29）日畫下完美句點，這次張學友重返小巨蛋自4月20日首場以來，吸引不少歌手、藝人前來觀賞，而最終場更是聚集許多大咖現身，許多港星都到現場支持朋友，要一睹歌神風采。
▲昆凌跟老公周杰倫一起來看張學友的演唱會。（圖／翻攝昆凌IG, 2018.04.30）
周杰倫在IG上PO出一張超強的同框照，仔細一看除了老婆昆凌之外，還有曾志偉、杜德偉、梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞，一大群人紛紛從海外趕來台灣，要欣賞張學友的演出。周杰倫在IG寫下：「學友哥的一幫老朋友，從香港特別過來支持，這種感覺真棒，希望我以後也有這樣的朋友。」另外劉嘉玲也在IG上PO出影片，鏡頭一開始先到老公梁朝偉看著前方，接著鏡頭拉遠照到舞台，看到張學友正在表演，她寫下：「friendship」，表達對這段友誼的重視，難怪會讓周杰倫如此羨慕！
▲劉嘉玲跟老公梁朝偉，前來觀賞張學友台北站巡演最終場。（圖／翻攝劉嘉玲IG, 2018.04.30）
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