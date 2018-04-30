▲周杰倫帶著老婆昆凌一起來看張學友的演唱會，並與港星（由左至右）杜德偉、曾志偉、劉嘉玲、梁朝偉、邱淑貞一起合照，被譽為「最強應援團」。（圖／翻攝周杰倫IG, 2018.04.30）

歌神張學友攻蛋限定6場演唱會，昨（29）日畫下完美句點，這次張學友重返小巨蛋自4月20日首場以來，吸引不少歌手、藝人前來觀賞，而最終場更是聚集許多大咖現身，許多港星都到現場支持朋友，要一睹歌神風采。

▲昆凌跟老公周杰倫一起來看張學友的演唱會。（圖／翻攝昆凌IG, 2018.04.30）

周杰倫在IG上PO出一張超強的同框照，仔細一看除了老婆昆凌之外，還有曾志偉、杜德偉、梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞，一大群人紛紛從海外趕來台灣，要欣賞張學友的演出。周杰倫在IG寫下：「學友哥的一幫老朋友，從香港特別過來支持，這種感覺真棒，希望我以後也有這樣的朋友。」另外劉嘉玲也在IG上PO出影片，鏡頭一開始先到老公梁朝偉看著前方，接著鏡頭拉遠照到舞台，看到張學友正在表演，她寫下：「friendship」，表達對這段友誼的重視，難怪會讓周杰倫如此羨慕！

▲劉嘉玲跟老公梁朝偉，前來觀賞張學友台北站巡演最終場。（圖／翻攝劉嘉玲IG, 2018.04.30）