原標題：英國內政大臣因「遣返移民」事件辭職

新華社倫敦4月29日電（記者桂濤）英國內政大臣安伯·拉德29日晚突然宣布辭職。輿論認為這與此前披露的內政部設立「強制遣返移民目標數字」事件有關。

英國首相府發言人對記者說，首相特雷莎·梅已接受拉德的辭呈，但並未透露她辭職的原因。

拉德原計劃4月30日在英國議會下院就「遣返移民」事件作出回應。此前，拉德曾否認自己知曉遣返移民目標的設置。但英國媒體隨後披露的一份文件顯示，內政部在2017年至2018年的強制遣返移民目標為12.8萬人，而拉德早已得知相關情況。

拉德上周在議會就自己的行為道歉。有英國反對黨工黨議員公開呼籲她辭職。

英國本屆內閣已有多位閣員辭職。此前，英國國防大臣法倫、國際開發事務大臣帕特爾、政府首席大臣兼內閣辦公廳大臣格林等人分別因涉嫌性騷擾和「密會」以色列官員等原因相繼辭職。