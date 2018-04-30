原標題：特朗普與馬克龍共植橡樹苗為何「不翼而飛」，官員這樣說

[環球網報導 記者 余鵬飛]英國《每日郵報》4月29日報導說，美法總統親手共植的橡樹苗幾天后從白宮南草坪的一塊草地上消失。路透社30日報導稱，美法兩國官員解釋稱，這棵從法國帶來的樹有個問題，因為樹上的寄生蟲可能會在白宮傳播，所以暫被挖走隔離。

當地時間4月23日，法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍攜妻子布麗吉特訪問華盛頓，紀念美法兩國建交250周年。

報導說，馬克龍從著名的貝洛林苑中帶來一株橡樹苗，當作禮物送了出去。一戰期間，美軍首次參與的大型戰役就在貝洛林苑。

馬克龍夫婦與唐納德·特朗普夫婦一起，在白宮南草坪的一塊草地上共同隆重栽植橡樹苗。

馬克龍還在推特上寫道，「100年前，美國士兵為捍衛我們的獨立而在法國貝洛林苑浴血奮戰。這株栽植於白宮最中心的橡樹苗將是關於把法美兩國連接起來的關係的提醒」。

《巴黎人報》則表示，馬克龍送特朗普橡樹的寓意是讓他重視保護世界的環境。

路透社30日報導稱，這棵樹其實在被種植后不久就被挖出來了。據美國和法國官員的解釋，因為這棵樹上的寄生蟲可能會傳播到白宮的其他地方，所以被暫時挖走隔離。馬克龍辦公室一名官員稱，「（之所以種植）實際上是特朗普對法國的特別優待，因為他可以在總統訪問的那天種植這棵樹。」

這名官員說：「很快這棵樹就會被重新安置在白宮的花園裡」，「別擔心，樹挺好的。」