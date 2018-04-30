１５名偷渡者在阿爾及利亞海域溺水身亡北京新浪網 (2018-04-30 09:54)
原標題：１５名偷渡者在阿爾及利亞海域溺水身亡
新華社阿爾及爾４月２９日電 一艘滿載偷渡者的船隻２９日在阿爾及利亞西部海域沉沒，造成１５人死亡。
阿爾及利亞通訊社２９日援引阿海岸巡邏隊的消息稱，這艘船當天在距離阿首都阿爾及爾以西４００公里的奧蘭省附近海域沉沒，船上１５名偷渡者溺水身亡，另有１９人獲救后被送往當地醫院。
阿爾及利亞「白天電視台」稱，這艘船從摩洛哥出發，目的地是西班牙，船上載著來自非洲國家的偷渡者。遇到狂風后，船隻漂到阿爾及利亞海域並沉沒。
阿爾及利亞由於與義大利、西班牙等國距離較近，因此成為非洲不少偷渡者前往歐洲的跳板。阿內政部長貝德維４月上旬說，阿南部邊防人員每天要攔截近５００起非法入境企圖。自２０１４年以來，阿爾及利亞已經遣返兩萬多名非法入境人員。
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