原標題：美國務卿蓬佩奧暗示美方支持以色列對伊朗實施越境打擊



【環球網報導 記者 余鵬飛】當地時間4月29日，正在以色列訪問的美國新任國務卿蓬佩奧說，「美國政府對伊朗在中東地區不斷擴大的地區危害力量深感憂慮，美方強烈支持以色列行使自衛權」。蓬佩奧暗示了美方支持以色列對伊朗展開越境打擊。

據日本NHK電視台4月30日報導，蓬佩奧同以色列總理內塔尼亞胡在特拉維夫舉行了會談。以色列政府聲稱伊朗政府正在敘利亞境內修築可以攻擊以方的軍事基地和導彈生產設施。「最近，伊朗還正在反覆演練大規模越境攻擊以色列的軍事訓練」。

蓬佩奧宣誓就職國務卿后，立即展開首次外交訪問行程，首次外訪中東三國，旨在向這些中東盟國闡述特朗普威脅退出伊核協議，希望遊說各國齊力反制伊朗。蓬佩奧周六抵達利雅德后與沙國王儲沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼共進晚餐，周日會晤沙特國王薩勒曼。

蓬佩奧向沙特保證，除非美國與歐洲達成協議，能夠修訂各大國與伊朗達成的核協議，確保伊朗永遠無法擁有核武器，否則美方將會廢止這項前總統奧巴馬在2015年達成的協議，退出伊核協議。

特朗普預定在5月12日決定是否再度對伊朗實施制裁，並推出伊核協議。這可能危及各大國2015年共同與伊朗達成的伊核協議，而各國都認為這項協議是避免德黑蘭取得核武的關鍵。