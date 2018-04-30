美國務卿蓬佩奧暗示美方支持以色列對伊朗實施越境打擊北京新浪網 (2018-04-30 09:31)
原標題：美國務卿蓬佩奧暗示美方支持以色列對伊朗實施越境打擊
【環球網報導 記者 余鵬飛】當地時間4月29日，正在以色列訪問的美國新任國務卿蓬佩奧說，「美國政府對伊朗在中東地區不斷擴大的地區危害力量深感憂慮，美方強烈支持以色列行使自衛權」。蓬佩奧暗示了美方支持以色列對伊朗展開越境打擊。
據日本NHK電視台4月30日報導，蓬佩奧同以色列總理內塔尼亞胡在特拉維夫舉行了會談。以色列政府聲稱伊朗政府正在敘利亞境內修築可以攻擊以方的軍事基地和導彈生產設施。「最近，伊朗還正在反覆演練大規模越境攻擊以色列的軍事訓練」。
蓬佩奧宣誓就職國務卿后，立即展開首次外交訪問行程，首次外訪中東三國，旨在向這些中東盟國闡述特朗普威脅退出伊核協議，希望遊說各國齊力反制伊朗。蓬佩奧周六抵達利雅德后與沙國王儲沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼共進晚餐，周日會晤沙特國王薩勒曼。
蓬佩奧向沙特保證，除非美國與歐洲達成協議，能夠修訂各大國與伊朗達成的核協議，確保伊朗永遠無法擁有核武器，否則美方將會廢止這項前總統奧巴馬在2015年達成的協議，退出伊核協議。
特朗普預定在5月12日決定是否再度對伊朗實施制裁，並推出伊核協議。這可能危及各大國2015年共同與伊朗達成的伊核協議，而各國都認為這項協議是避免德黑蘭取得核武的關鍵。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
SDHC CLASS 10 sandisk．Aspire Switch Switch 10．大同電鍋 10人份．10人份 電子鍋 JRC1068．聲寶 10 電鍋．Windows 7 家用進階．LG 10公斤 滾筒洗衣機．象印 電子鍋 10人份．赤司征十郎．Pink Gaga 10．ASUS ME102A 10吋．BIOline 10．acer Aspire 10．得利 10．七星淨水 10．TATUNG 大同 10人份 電鍋．不鏽鋼 10人份 養生電鍋．記憶床墊雙人 10．東芝 SDXC 10．KilaDoll 面膜 10．阿拉斯加 10．日本原裝 10人份 JKP-A18R．惠騰 10吋 手提涼風扇．大同 電鍋 10人份．華碩 平板 10吋．HITACHI 日立 冷氣 10坪．Panasonic 10-12坪 冷氣．聲寶 10公斤 洗衣機．acer Aspire Switch 10．魔力扣 10 件組
- BESIDE-U - NUTOPIA LEATHER系列都會多功能後背包 - 紅湖
- EMPORIO ARMANI PVC LOGO 拉鍊記者包(小型-灰黑)
- 【effie】輕量抗震 義大利花皮綁帶奈米休閒鞋(米)
- 【Emporio Armani】流星夜空時尚錶(AR7436)
- ★集樂城樂器★JYC SU-1015蘇州嚴選刻詩頂級二胡!! 限量老紅
- 【石頭記】冰彩玉髓項鍊(月之蝶1)
- 【CITIZEN 日系星辰】時尚精選_不鏽鋼錶帶_光動能_藍寶石水
- VICTORY 業務用靜電拖把組60cm (1拖1布)
- 【響尾蛇】M23GPS測速行車記錄器(送16G記憶卡+精美小禮品)
- A-LUXE 亞立詩鑽石 0.30克拉F VS2八心八箭求婚鑽戒
豬腦體外存活實驗成功 引發倫理問題【北京新浪網】
美國科技股普跌 是「這屆互聯網企業」要不行了？【北京新浪網】
美懲罰性關稅「大限」將至 德法英領導人急商對策【北京新浪網】
瑞典皇家學院性騷女醜聞 可能影響今年諾貝爾文學獎作業【中廣新聞網】
特朗普與馬克龍共植橡樹「不翼而飛」 官員這樣說【北京新浪網】