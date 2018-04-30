原標題：剛剛，法國和伊朗一致同意保留伊朗核協議，接下來看美國了！



【環球網綜合報導 記者 趙衍龍】法國總統馬克龍和伊朗總統魯哈尼星期日舉行電話會談，雙方談了一個多小時，同意攜手合作保留伊朗核武協議。

新加坡聯合早報網4月30日報導稱，馬克龍辦公室在會談結束后，發表電郵聲明說，兩位領導人同意在接下來幾周進行合作，「在各方面保護這項2015年達成的協議。」

英法德三國領導人一致支持維持伊朗核協議

29日，英國首相特雷莎？梅分別與法國總統馬克龍、德國總理默克爾通電話，一致認可維持伊朗核協議的重要性，並表示將繼續和美國就伊朗核問題進行密切合作，其中包括有可能出現的伊核問題「新協議」。三國領導人表示，伊朗核協議雖無法涵蓋所謂問題，但各國需要應對協議失效后所產生的不穩定局勢。

美國威脅退出伊核協議 伊朗：不可接受!

2015年7月，伊朗與伊核問題六國(美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國)達成伊核問題全面協議。今年1月，特朗普宣布「最後一次」延長美國對伊朗核問題的制裁豁免期，他將5月12日定為修改伊核協議的最後期限，並揚言如果屆時沒有令他滿意的修改方案，美國將退出伊核協議。對此，伊朗方面表示，「不可接受」，如果西方國家背棄伊核協議，伊朗將在4天內重啟20%丰度鈾濃縮活動。

正在沙烏地阿拉伯訪問的美國新任國務卿蓬佩奧3月29日也表示，如不對伊朗核協議進行重大修改，美國將退出該協議。

馬克龍上周訪問華盛頓時，就向美國總特朗普表示，美國不應退出伊朗核武協議。