2018年東海大學管理及創藝學院與中國大陸南京東南大學藝術學院學術交流



(中央社訊息服務20180430 09:17:32)為提升全球化的視野，東海大學積極發展國際化之深度與廣度，管理學院林修葳院長鼓勵該院教師及學生與其他各領域的研究者進行多元的交流，促進國際交流與教學經驗分享，進而增進與全球接軌的機會。東南大學為中國大陸著名的國立大學，著重於創新與實務技術，近年來積極與東海大學相互訪學，交流雙方於創新領域的知識與技術，此次由東南大學藝術學院李軼南副院長、設計系李永春主任及動畫系孫菁主任、張順副主任與蕭宗志副教授至東海大學進行學術交流。



近年，大數據的快速發展，對全球經濟產生劇烈的影響，顛覆傳統管理的方式，商業模式面臨創新設計轉型，大陸學術合作姐妹校東南大學藝術學院共5名貴賓於2018年4月21日蒞臨東海大學，參與「2018永續經營、創新變革與挑戰 國際學術研討會」，並由東海大學副校長詹家昌、管理學院院長林修葳、創藝學院院長林文海等聯合接待，進行與東海大學管理學院及創意設計暨藝術學院兩校的雙向交流活動。



東南大學位於江蘇省南京市，隸屬中央直管、教育部直屬的全國重點大學，學校設有21個學院，涵蓋哲學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、經濟學、管理學、農學、法學、藝術學12大學科門類，是一所綜合多元化並結合



這是一個非常難得的機會同時有東海大學管理學院、創意設計暨藝術學院及東南大學藝術學院聚集在本校參與國際學術研討會，期待透過這樣的合作，創造出國際化的東海大學。此次，透過東南大學藝術學院與東海大學之創新的概念交流，不僅提升雙方情誼，更促進並推廣兩岸創新創意的分享活動，達到兩岸相互學習的目的，期待未來兩校能持續性的合作，以全新的視角來探討創業生態圈的商業機會與其經營模式，發展出更多機會。



訊息來源：東海大學



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