107年花蓮縣「大專學生康輔探索營」活動



(中央社訊息服務20180430 09:16:20)由國立台東生活美學館指導、花蓮縣洄瀾生活美學協會主辦，救國團花蓮縣團務指導委員會承辦大專學生康輔探索營活動，已於107年04月28-29日假花蓮學苑舉行，活動目的乃透過康輔研習課程的舉辦，鼓勵更多大專生能夠發現與人產生關聯性創意作品的研發並培養出優秀的康輔人才，提升大專學生的康樂知能，建立自身自信與成就感，未來期盼能培養在地優秀康輔青年，為花蓮服務深耕。



隨著科技年代進步，現代年輕人對康輔活動運用於已漸漸陌生，希望舉辦本次活動能讓青年學子們對團康更進一步了解。可以運用於各項公益活動及青年服務活動的技巧，如國家青年菁英領袖營就是代表性活動，藉由培訓在地青年外也提供青年一個揮灑舞台，讓青年從中學習並學以致用，讓這群青年學子們能成為專業的康輔團隊。



本活動課程聘請中小學教師康輔研習教學講師文耀忠老師、中華民國嚕啦啦社會服務協會理事姜宗瑋老師及團康經驗豐富武玉智老師擔任，本次活動有音樂遊戲設計、唱跳活動帶領及團體創意設計等課程，團隊合作、團康技法應用及晚會的設計讓學員們能滿載而歸，從無到有的學習，經由兩天一夜所學實戰演練，加深學員們的課程印象並可現學現賣當場發表。



活動中年紀最小學員是學校童軍團的呂同學，對於這次活動表示很多康輔技法應用是在學校所學不到的，經由兩天所學的對他來說受益良多，而最大年紀來至海洋大學研究所熱愛團康的黃同學表示這次除了來學習以外，對自己來說也是個挑戰之一，因為自己第一次獨自坐車來花蓮，因人生地不熟有些擔心，不過在活動中卻認識了許多好友也學到許多團康知識。



救國團總幹事曾祈勝表示，透過康輔研習活動，主要是希望提昇花蓮在地學生對康輔探索的認識及運用的技巧培育出在地服務員，期盼學員繼續青年志工的培力訓練完成志願服務手冊領取；加入志願服務的行列對學生未來生涯都非常有幫助。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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