2018年亞洲健美錦標賽 中華隊奪三銅中央社 (2018-04-30 09:06)
2018年亞洲健美錦標賽 中華隊奪三銅
(中央社訊息服務20180430 09:14:30)中華健美隊在4月27、28日於蒙古首都烏蘭巴托舉行的「2018年第52屆亞洲健美錦標賽」共計贏得三面銅牌，能在20多國參賽好手中脫穎而出，難能可貴。
本次參賽的中華「健」兒當中，女子形體組163公分以下李佾明及男子形體組174公分以下陳建昕繼去年在蒙出賽分別贏得銅牌後，今年再次摘銅，男子傳統健美賽壯年40至49歲組吳金龍亦贏得銅牌；去年曾拿下銀牌的田忍男今年則屈居第五名。
男子形體組166公分以下選手官振中拿到第五名，女子比基尼組、今年總統盃冠軍選手呂品儀表現未如預期，不過也藉此累積更多的國際賽經驗。
中華民國駐蒙古代表黃國榮偕駐處同仁出席27日舉行的開幕儀式，亦有僑胞於次(28)日到場觀賽，為我國選手加油打氣。
中華民國健美協會於四月初進行內部改選後，隨即召開選訓會議，遴選優秀選手遠征大漠；率隊的健美協會秘書長林宸田表示，選手平日各有工作，從事健美運動均憑恃一份熱情，甚至有選手29日晚間要上夜班；中華健美隊一行10人於29日清晨即搭機返臺。
訊息來源：駐蒙古代表處
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