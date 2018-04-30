南部戲劇系所交流 三校學生齊聚南大



(中央社訊息服務20180430 09:13:52)為增進南部戲劇系所學生的感情並促進交流，國立臺南大學戲劇創作與應用學系、國立中山大學劇場藝術學系及樹德科技大學表演藝術系三校合作，每年輪流舉辦三校聯誼活動，體驗不同戲劇系的特色課程與校園氛圍。今年活動由國立臺南大學戲劇創作與應用學系與該系系學會主辦，於4月28日在南大榮譽校區進行活動，三校共計百人共襄盛舉，熱鬧非凡。



本活動在南大林偉瑜副教授與系學會長陳明緯同學的熱情開場下揭開序幕，三校學生們一同體驗南大獨特的「說故事劇場」課程，藉由演員的身體與聲音創造故事的不同畫面與場景，學員彼此實作練習，讓演出更加靈活，也讓觀眾能被賦予想像力詮釋的空間，接著，進行「創造性戲劇」課程，讓參與同學體驗如何讓幼兒園學童參與戲劇教育的領域，學習擔任帶領者的技巧，也安排「偶戲」實作課程，大家一起製作襪子手偶，在動手作之後更能動手玩，透過手偶來進行自我介紹，增加彼此認識。



此外，南大戲劇創作與應用學系也藉此難得的交流機會，向中山大學與樹德科大的同學說明如何將戲劇應用推展至不同領域，並表演去年與水交社社區居民共同完成的教習劇場劇目《風吹不散的眷念》，也將劇場元素融入團康遊戲之中，讓其他二校同學透過角色扮演，了解南大戲劇的特色，達到互相學習、交流的效果。



三個屬性相近卻各有彼此發展方向的戲劇相關科系能聚集一堂，並藉由課程、遊戲、參與式劇場的體驗拉近之間的距離，對他校學生也有更進一步的了解與認識，參與學生們紛紛表示，希望未來能有更多機會舉辦這樣的活動。南大表示，期待透過這樣的聯誼活動能促使未來三校學生進一步的合作，讓這群未來劇場界的生力軍能激盪出絢麗的火花。



訊息來源：國立台南大學



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