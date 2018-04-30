中華民國協助「中美洲中小企業推廣中心」設立區域創業訊息中心



(中央社訊息服務20180430 09:12:02)我駐薩爾瓦多大使謝妙宏於當地時間本月25日應邀出席「中美洲統合體」(SICA)所屬「中美洲中小企業推廣中心」(CENPROMYPE)所舉辦的「區域創業訊息中心」啟動儀式，中美洲統合體秘書長席瑞索(Vinicio Cerezo)、「中美洲中小企業推廣中心」輪值主席「薩全國微小型企業委員會」(CONAMYPE)主席羅荷(Ileana Rogel)、歐盟駐薩合作代表包藍(Pierre Yves Baulain)、「中美洲中小企業推廣中心」執行秘書里瓦絲(Miosotis Rivas)、駐薩外交使節團、國際組織代表、薩政府官員、區域參與合作的各國大學代表及媒體人士共150人出席。



席瑞索秘書長於致詞時，首先感謝包括中華民國(臺灣)等合作夥伴對該計畫的支持，並讚許設立該訊息中心為一創新的想法，不僅為許多年輕創業者提供新的機會，並符合時代注重向民眾傳遞訊息及新聞溝通的需要，強調區域發展創業、創新及中小企業，切合艾斯基普拉第3協議(Esquipulas III)有關區域發展的倡議，期待未來此一區域不僅能與國際接軌，並進一步成為兩洋(太平洋及大西洋兩洋)及兩大洲(北美洲及南美洲)的橋樑。



羅荷主席及里瓦絲執秘致詞時，均表示此一策略進一步落實區域創業(SICA EMPRENDE)的政策，有助於傳遞及形塑年輕人創業及創新的思維，並提供創業者培訓的空間，強調給予年輕創業者發揮天賦及才能的機會，甚為重要，感謝包括中華民國等合作夥伴對此計畫的支持。



謝大使於致詞時表示，由於了解創業及創新是創造就業及經濟成長的重要動力，中華民國(臺灣)政府及人民大力支持並協助中美洲區域發展中小企業及扶助創業，因此過與「中美洲中小企業推廣中心」合作執行的「創業及融資區堿計畫」，迄今已完成154人次教育培訓，設立各國政策對話機制，以及提供290個個案創業融資，成果豐碩。本日啟動的區域創業訊息中心，不僅為許多年輕創業者分享經驗及資訊創造一個平臺空間，並透過此一策略，協助塑造年輕創業者的文化及思維。最後重申中華民國（臺灣）將持續支持中美洲統合及協助區域創業及中小企業發展的努力。



訊息來源：外交部外館消息



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