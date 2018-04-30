永豐餘墨西哥紙塑包裝工廠開工 駐墨代表廖世傑籲墨支持臺灣加入CPTPP



(中央社訊息服務20180430 09:11:32)駐墨西哥代表處廖世傑應邀於當地時間4月26日訪問Chihuahua州Ciudad Juárez，參加我國及東南亞歷史最悠久及最大的紙廠永豐餘轉投資捷比達(YFY Jupiter Limited)公司在J市資源回收紙塑包裝工廠新廠開幕及剪綵儀式，在當地電子組裝大廠包括鴻海、緯創、和碩、大同及貿聯等負責人及代表也應邀列席觀禮。



廖世傑在開幕儀式致詞時表示，臺墨日益密切之經貿關係，及臺商接連前來墨國尤其J市之投資；另墨國參議院已率先於4月24日批准跨太平洋全面進步夥伴協定(CPTPP)，成為11個成員國中第1個予以通過的國家，廖世傑爰呼籲：墨國倘支持臺灣成為CPTPP第二輪新成員國，則臺墨間貿易及投資合作關係必將以數倍幅度成長。



永豐餘集團的代表則表示，今天在Ciudad Juárez開幕啟用的紙塑包裝工廠係永豐餘在整個美洲地區所設立的第一個生產基地，以就近供應包括HP、Dell及Lexmark等國際客戶，之所以選中Juárez市，主要考量仍為其位於美墨邊境之重要策略位置及墨國高達1億2,000萬消費人口的內需市場。



訊息來源：駐墨西哥代表處



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