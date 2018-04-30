臺灣贊助薩爾瓦多「國家舞蹈團」成立10週年表演活動



(中央社訊息服務20180430 09:10:34)中華民國駐薩爾瓦多大使謝妙宏應薩國文化部邀請，出席當地時間4月25日上午在薩國總統劇院(Teatro Presidente)大廳舉辦的薩國「國家舞蹈團」(Compañía Nacional de Danza)成立10週年表演活動記者會。謝大使並與薩國文化部長雷岡菈多(Silvia Elena Regalado)共同簽署臺灣贊助該活動的捐贈紀事錄，文化部藝術司司長羅莎雷絲（Marta Rosales）列席，薩國「國家舞蹈團」成員、媒體記者等在場觀禮。「國家舞蹈團」部分成員並現場示範此次表演舞碼”37Guernica17”片段。



謝大使首先祝賀薩總統府文化局於4月19日升格為文化部，強調中華民國（臺灣）一向致力與世界各國進行藝術文化交流，近年來，臺薩間已共同舉辦照片展、音樂會、國畫展、國畫書法家訪薩示範活動、九天民俗技藝團訪薩演出、台灣電影欣賞會等活動。臺灣很榮幸能贊助薩國「國家舞蹈團」成立10週年表演活動，並預祝活動圓滿成功。



雷岡菈多部長致詞表示，薩國「國家舞蹈團」這10年來在薩國及國際間的表演，不僅促進祥和社會發展與國際文化交流，也為大家帶來歡樂與美好回憶。感謝中華民國政府補助本活動，讓活動得以順利舉行，造福薩國大眾。



薩國家舞蹈團訂於4月27、28及29日三天下午在聖薩爾瓦多國家劇院公演三場，歡迎喜愛藝文活動的薩國民眾前往觀賞。



訊息來源：外交部外館消息



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